Политолог Родионов назвал причины массового заболевания военных США коронавирусом

Власти США будут предельно закручивать гайки и скрывать правду о происходящем вокруг ситуации с заболеванием американских граждан коронавирусом. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Чрезвычайное положение

Командующий вооруженными силами Соединенных Штатов в Японии (USFJ) объявил чрезвычайное положение на военных базах в районе Токио в связи с ростом числа случаев заражения новым коронавирусом. Об этом говорится в заявлении USFJ.

Режим ЧС продлится до 5 мая.

«Командиры получат необходимые полномочия для обеспечения соблюдения мер по защите здоровья военных, гражданских лиц и подрядчиков», — отмечается в сообщении.

По словам генерал-лейтенанта Кевина Шнайдера, защита здоровья и безопасности всех, кто связан с USFJ, является приоритетом №1.

«Для прекращения распространения [коронавируса] необходима консолидация всех — военнослужащих, гражданских лиц, их семей, а также наших японских партнеров», — заявил Шнайдер.

Катастрофа для США

Дмитрий Родионов выразил надежду, что в американском военном командовании все же взялись за голову после истории с авианосцем «Теодором Рузвельтом», фактически превращенного командованием в плавучую братскую могилу.

«История с авианосцем это какой-то сюр, трудно поверить, что это вообще происходит в реальности. Вот и американские генералы и адмиралы, видимо, долго не могли поверить и тупо боялись огласки, в то время, как снимать людей с корабля нужно было после первых же сигналов тревоги. И даже после того, как капитан буквально умолял сделать хоть что-нибудь, они его просто уволили, пообещав снять часть людей. Не знаю, сняли в итоге или нет. Даже если сняли, время было упущено, были погибшие и угроза стремительного распространения заражения. Про гражданские теплоходы, на которых они маринуют собственных граждан, я молчу» — рассказал Дмитрий Родионов.

Он напомнил, что «Теодор Рузвельт» является основой американской военной мощи. С этого авианосца на задание улетали самолеты, бомбившие Ирак и Югославию. Поэтому промедление — это прямой подрыв обороноспособности.

«Думаю, командующий войсками осознает внезапно ложащуюся на него ответственность и решил перестраховаться. Если еще не поздно, конечно. В любом случае, если у него уж есть зараженные, скорее всего, этот факт постараются скрыть. Тут дело вовсе не в бездарном командовании и не в том, что американские военнослужащие подвержены риску заражения, будучи расквартированными по всему миру. Дело в самом подходе США к вопросам здравоохранения», — заметил Дмитрий Родионов.

«В это трудно поверить»

По словам политолога, в любой капиталистической стране здоровье граждан — это товар, но в США это просто гипертрофировано. Медпомощь там нереально получить без страховки, которую не может себе позволить треть населения. Внезапные болезни могут вылететь людям в десятки тысяч долларов.

«Неудивительно, что в США любой грипп традиционно уносит больше жизней, чем в других странах мира. Но американским властям наплевать, пойти навстречу людям они не могут, ибо это будет нарушение священных заповедей капитализма, а любые попытки сделать систему здравоохранения доступнее рассматриваются как попытки насадить коммунизм и подорвать основы государства. Так что в США хваленая полная свобода личности подразумевает также свободу умереть — государство палец о палец не пошевелит, а президент скажет, что, если умрут 200 тысяч американцев — это ничего страшного, а всем, у кого нет денег лечиться, следует повторить вслух «Боже, храни Америку!», глядишь — бог и поможет», — добавил Дмитрий Родионов.

На этом фоне, считает эксперт, совершенно логичны успехи, которые демонстрирует китайская система. А российская, где со времен социализма сохранилась бесплатная медицина, выглядит оазисом на фоне тех ужасов, что происходят на Западе.

«Впрочем, их политики, повторю, ужасами это не считают, для них смерть 200 тысяч человек не страшна, для них гораздо страшнее перспектива проиграть выборы, а она для правящих республиканцев с каждым днем все реальнее. Поэтому власти будут предельно закручивать гайки и скрывать правду о происходящем. Вот только не факт, что это поможет — масштаб бедствия и впрямь беспрецедентный, и старые проверенные методы просто не работают», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.