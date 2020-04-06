Рим, 6 апреля. Бывший глава правительства Италии Романо Проди назвал «благословением» помощь, которую стране оказала Россия итальянской стороне в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Проди призвал отказаться от попыток политизировать данный вопрос, отметив, что эпидемия коронавируса продемонстрировала необходимость солидарности всех народов перед новой угрозой.

«Российская, китайская помощь была полезной. Это показало важнейшую близость между людьми… Хорошо, что есть еще какая-то солидарность в момент бесполезной напряженности. Я считаю, что в минувшие годы мы бесполезно разделили мир», — отметил он.

Проди также добавил, что прибытие в Италию российских самолетов с помощью «заслуживает благословения».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 1,2 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 69 тысяч человек.

С начала вспышки эпидемии в Италии умерли более 15 тысяч человек. Общее число выявленных заражений за время эпидемии составило 128 тысяч человек.

21 марта президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой правительства Италии Джузеппе Конте, в ходе которой российский лидер предложил итальянской стороне помощь в борьбе с эпидемией коронавируса. Позднее Минобороны РФ направило в Италию военно-транспортные самолеты ВКС РФ с российскими специалистами и техникой.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.