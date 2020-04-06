Китайские медики описали типичную жертву коронавируса

Москва, 6 апреля. Мужчины старше 50 лет с хроническими заболеваниями являются самой уязвимой категорией населения в условиях эпидемии коронавируса. Это следует из отчета китайских медиков, передает американское издание ATS Journals.

По результатам исследования ученых, большая часть смертей на первом этапе эпидемии приходится на мужчин от 50 лет, которые страдали неинфекционными хроническими заболеваниями.

«Это находящиеся в зоне риска граждане с гипертонией, ишемической болезнью сердца или диабетом», — описываются в отчете типичные жертвы коронавируса.

В ходе исследования медики изучили истории болезней 85 пациентов из города Ухань, где началась эпидемия. Их средний возраст составил 65,8 года, все они ощущали характерные симптомы, а именно одышку, лихорадку и усталость.

Коронавирус вызывал у наблюдаемых осложнения, которые выражались в сердечной аритмии, дыхательной недостаточности, остром респираторном дистресс-синдроме и шоке. При этом даже если пациент не ощущал никаких симптомов, последствия заражения наступали неминуемо. После попадания в больницу зараженные умирали в среднем через шесть дней.

Кроме того, китайские специалисты выяснили, что вирус SARS-CoV-2 способен мутировать, в связи с этим ученые обращают внимание на необходимость научного обмена между медиками разных стран.