Названы самые популярные у россиян сериалы во время самоизоляции

Москва, 6 апреля. Российские онлайн-кинотеатры составили рейтинг самый популярных сериалов во время самоизоляции. Первое место досталось премьерному сериалу «И повсюду тлеют пожары» с актрисой Риз Уизерспун в главной роли.

В пресс-службе онлайн-кинотеатра ivi отметили, что в марте зрители проявили интерес не только к крупным мейджорским франшизам и блокбастерам, но и к эксклюзивным премьерам сериалов.

В сериале «И повсюду тлеют пожары» сыграли оскароносная Риз Уизерспун и Керри Вашингтон. Второе место досталось сериалу «Дело». Бразильская драма повествует о жизни и работе девушек по вызову, которые стали успешными деловыми женщинами.

В апреле на платформе состоится премьера фантастического триллера «Спутник» Егора Абраменко, мультфильм «Тролли», картины «Человек-невидимка», «Эмма» и «Бладшот».

Ранее эксперты составили рейтинг самых популярные кинофильмов и сериалов во время эпидемии коронавируса. По данным портала «Кинопоиск», за минувшие две недели наиболее популярным стал триллер Стивена Содерберга «Заражение». Главные роли в картине исполнили Мэтт Дэймон, Кейт Уинслет и Джуд Лоу. Вторую строчку рейтинга занимает криминальный боевик Гая Ричи «Джентльмены». На третьем месте комедия «Холоп» российского кинорежиссера Клима Шипенко.