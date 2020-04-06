Россия избавилась от украинской зависимости в гражданской космонавтике

Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз-МС-16» вывезена на старт на космодроме «Байконур». Запуск запланирован на 9 апреля: на орбиту отправятся космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди.

Это будет первый пилотируемый старт для новой ракеты: до сих пор все подобные пуски осуществлялись на носителе «Союз-ФГ». Она использовала систему управления, изготовленную на «Объединении Коммунар» и НПП «Хартрон-Аркос Лтд» в Харькове. Теперь же в «начинке» украинского производства нет необходимости, отмечает обозреватель Федерального агентства новостей.

Проверили сперва на «Федоре»

Нынешний пилотируемый запуск «Союз-МС-16» станет уже вторым запуском кораблей семейства «Союз-МС» с помощью ракеты «Союз-2.1а». Впервые корабль на новой ракете-носителе был запущен без экипажа в августе 2019 года — тогда вместо людей на борту находился антропоморфный робот «Федор» (Skybot F-850).

Тот запуск «Союза-МС-14» был необходим не только для формальной сертификации новой ракеты, которая подразумевает минимум один старт пилотируемого корабля в беспилотном варианте. Необходимо было также проверить сопряжение нового носителя с кораблем и его системой аварийного спасения.

Дело в том, что новый «Союз-2.1а» — это полностью цифровая ракета, которая использует самые современные системы компьютерного и контроллерного управления. А вот система аварийного спасения (САС) на кораблях серии «Союз-МС» по-прежнему аналоговая.

Связано это не с консервативностью инженеров-конструкторов или, тем более, невозможностью сделать ее цифровой — аналоговая система аварийного спасения просто надежнее и имеет меньшее время реакции в сценарии внезапной катастрофы ракеты-носителя. Цифровая начинка новой ракеты и создала противоречия со старой надежной аналоговой САС.

Стоит пояснить, что для старых ракет «Союз-ФГ» c такой же аналоговой системой управления азимут (направление) пуска устанавливался поворотом стартового стола, после чего ракета летела по нему без маневров. А вот для цифрового «Союз-2.1а» громоздкий стартовый стол уже вращать не надо: с новой системой управления ракета может разворачиваться уже полете, выходя на нужный азимут самостоятельно.

Но этот поворот может быть воспринят аналоговой САС как признак нештатной работы ракеты и привести к незапланированному отстрелу корабля. Поэтому для «Союза-МС-14» старую аналоговую САС немного модернизировали, чтобы она начала «понимать», что происходит в цифровой ракете под ней.

Таким образом, запуск «Союз-МС-14» можно было считать стопроцентно успешным уже сразу после выхода космического корабля на околоземную орбиту, так как основной задачей пуска была как раз проверка всех сопрягаемых систем между космическим кораблем, его САС и ракетой-носителем. Хотя прошлогодний запуск в большей степени запомнился, конечно, харизматичной внешностью «Федора» и большим количеством шуток о его миссии на МКС. Ах, как над ним смеялись!..

«Отмороженные уши» Киева

Еще одной, в значительной мере политической задачей являлся переход к отечественной элементной базе в системах управления, осуществленный на «Союзе-2.1». Ведь эта ракета вплоть до модификации «Союз-ФГ» имела украинскую систему управления.

Такое состояние дел было унаследовано еще со времен СССР. В 1959 году в Харькове было организовано Особое конструкторское бюро (ОКБ-692, п/я 67), которое взяло на себя разработку систем управления межконтинентальных ракет. Впоследствии сверхсекретное ОКБ-692, которое долго не имело даже собственного названия, было преобразовано в производственное объединение «Электроприбор», а после объявления Украиной независимости — переименовано в «Хартрон».

Так, волею судеб на Украине оказалось крупнейшее советское предприятие по разработке и производству систем управления ракет стратегического назначения, ракет-носителей космических аппаратов легкого и среднего класса и систем управления космических аппаратов тяжелого класса.

Список ракет и космических аппаратов, на которых к 1991 году была установлена система управления «Хартрона», весьма внушителен: в него вошли самая мощная советская ракета-носитель «Энергия», межконтинентальные баллистические ракеты Р-36М «Воевода» и УР-100Н, множество военных спутников серии «Космос», все орбитальные блоки станции «Мир» и даже блок «Заря», вошедший в российский сегмент новой МКС.

От такого наследия было невозможно отказаться одномоментно. Львиная часть ракетного щита российских МБР и немало важных космических объектов в той или иной степени продолжали зависеть от систем управления разработки и производства «Хартрона», который на Украине преобразовали в холдинг, передав ему все профильные активы в Харькове и Запорожье.

Все 1990-е и 2000-е годы сотрудничество России с «Хартроном» продолжалось: политика ухода от украинских поставщиков хоть и неоднократно декларировалась на бумаге, так и не воплощалась в системные действия. Перелом наступил лишь после 2014 года, когда стало ясно, что новые киевские власти предпримут все, чтобы разорвать сложившиеся производственные цепочки. Так и вышло: 20 мая 2015 года Петр Порошенко и Арсений Яценюк разорвали соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Россией, которое существовало с 1993 года.

Отметим, что это был хоть и самый болезненный, но последний ход в действиях Украины, направленных на разрыв производственной кооперации с Россией. Все прямые «военные» поставки в адрес российских предприятий и организаций были прекращены еще в марте 2014 года. Однако многие украинские предприятия, производившие продукцию двойного назначения, вплоть до мая 2015 года еще сотрудничали с Россией, продавая ей комплектующие и оборудование, которые не являются вооружением.

Например, именно так поступала запорожская «Мотор-Сич», поставлявшая в Россию двигатели ТВ3-117, которыми оснащались все основные типы российских военных и гражданских вертолетов. Или все тот же «Хартрон», чья система управления стояла на абсолютно мирной ракете «Союз-ФГ», пусть и разработанной когда-то на основе МБР Р-7. Но с мая 2015 года были перекрыты и эти поставки.

Впрочем, никакой радости Киеву это решение не принесло: как говорится, он «назло бабушке отморозил уши». Россия лишь активнее перешла от слов к делу, замещая продукцию «Хартрона» отечественными разработками, а украинские инженеры и рабочие остались без важных заказов.

На сегодняшний день «Хартрон» абсолютно избыточен для внутреннего украинского рынка, при этом никаких иностранных заказчиков на горизонте не просматривается. Поэтому инженерам, в прошлом проектировавшим сложнейшие системы для ракет и спутников, теперь приходится делать… информационные табло «бегущей строки» для украинских железнодорожных станций, распределительные шкафы и подвагонные ящики…

Полет на собственной «начинке»

Возможно, новой российской ракете нужно было дать более громкое, «говорящее» имя. Ведь за скромным индексом «2.1а» вместо «ФГ» никак не угадать тот непростой путь, который пришлось пройти отечественной космической отрасли после разрыва с Украиной.

Фактически за каких-то пять лет Россия решила сложнейшую задачу — полностью заменила недоступную теперь «начинку» ракеты производства соседнего государства на свою, согласовала все системы и протоколы, провела успешные испытания новой цифровой ракеты — и теперь готова запустить на ней в космос первый космический корабль с экипажем.

Скажем честно, такие сроки и результаты — вполне под стать первым годам космической эры, когда за считанные годы создавались невиданные ракеты и космические аппараты.

Хочется верить, что будущий запуск «Союз-МС-16» пройдет «без сучка и задоринки».