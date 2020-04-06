Коммунист из Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом

Москва, 6 апреля. Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин сообщил о положительном тесте на коронавирус. Парламентарий считает, что мог заразиться в общественном транспорте.

Ступин рассказал в комментарии РИА Новости, что сдал анализ на коронавирус 29 марта. Он вызвал врачей на дом. Депутат также подписал согласие на лечение в домашних условиях и ознакомился с информацией об уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции.

По словам Ступина, в случае положительного результата ему должны были сообщить в течение 72 часов. Депутат не получил звонка и считал себя здоровым. Ступин отметил, что подозревал у себя коронавирус и отказался от посещения заседаний Мосгордумы, пока ожидал итогов проверки. Однако депутат выходил из дома и совершал покупки. Спустя шесть дней ему сообщили, что тест показал положительный результат.

«В силу интуитивных причин ограничил социальные контакты. Думаю, что большой опасности не представлял. Ну в магазин, понятное дело, выходил», — сообщил Ступин в комментарии на радио «Эхо Москвы».

Ступин не первый член КПРФ в МГД с подтвержденным диагнозом. Ранее в больницу в Коммунарке доставили депутата Николая Губенко и его супругу, у пары обнаружили коронавирус. Депутат от КПРФ Елена Шувалова предположила в комментарии Nation News, что парламентарий мог заразиться от своих помощников.

«Я в Мосгордуме его не видела уже несколько месяцев. Если инфекция как-то и могла попасть, то от помощников, наверное, с которыми он мог контактировать», — отметила Шувалова.

Также коронавирус выявили у депутатов МГД Людмилы Стебенковой и Степана Орлова.

По данным на 6 апреля, число заразившихся в России достигло 6343 человек, за сутки выявлено 954 случая заражения. За весь период зафиксировано 47 летальных случаев, выздоровело 406 человека.