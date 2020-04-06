Концертный директор Лещенко назвал диагноз заболевшего певца

Москва, 6 апреля. Концертный директор певца Льва Лещенко Олег Дмитриев рассказал о реальном диагнозе исполнителя.

Артиста госпитализировали в больницу №40 в Коммунарке 24 марта. Первый тест на коронавирус у Лещенко оказался положительным, второй и третий — отрицательными, указал Дмитриев.

«Выходит, коронавирус у него не подтвержден. У него пневмония», — сказал концертный директор 78-летнего певца в беседе с Kp.ru.

По его словам, анализы жены артиста были такими же, как у ее супруга, отметил «Царьград».

Коронавирусная инфекция, первые случаи которой были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, активно распространяется по всей планете. Согласно последним данным, число заболевших во всем мире превысило 1,2 млн человек, от инфекции погибли порядка 70 тысяч человек.

Заболевают коронавирусом не только люди, но и животные. Как пишет Forpost, тигрица по кличке Надя из нью-йоркского зоопарка заразилась новым типом коронавируса. Симптомы у хищницы появились в конце марта.

Китайские власти считают, что за созданием смертоносного вируса стоят Соединенные Штаты. Некоторые эксперты согласны с утверждением Пекина и приводят свои доказательства. Так, например, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что вирус был создан в одной из лабораторий Пентагона в 2015 году.