Депутат Вострецов предложил транслировать на телевидении уроки из лучших школ России

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов рассказал Федеральному агентству новостей о запланированной им инициативе. По словам парламентария, с предложением организовать телетрансляции школьных занятий к нему обратились педагоги.

Парламентарий считает, что организация телевизионного процесса обучения не потребует вложения больших средств со стороны бюджета.

«Организовать такой телеучебник — несложно и незатратно. С переходом на цифровое вещание выделить 11 каналов — по одному для каждого класса — не проблема для современных связистов. Но главное, конечно, — содержание. Нужно записать уроки лучших учителей-предметников всей России по всему курсу каждой дисциплины. Это тоже легко: страна прекрасно знает лучших педагогов, на организацию их видеосъемки потребуется день-два. Правда, обучение по некоторым предметам проводится в рамках нескольких учебных программ, но и эта задача решаема: значит, надо записать каждый из имеющихся курсов», — пояснил депутат.

По мнению Вострецова, к созданию учебного телевидения нужно приступать безотлагательно.

«С сегодняшнего дня значительная часть школьников перешла на дистанционное обучение, — напомнил он. — Из-за резко увеличившейся нагрузки интернет-сеть нередко виснет, да и не у каждого в семье есть несколько компьютеров, чтобы заниматься могли одновременно несколько детей. Учебная цифровая телепрограмма снимает эти проблемы, ведь нужный урок можно посмотреть, а если надо — и повторить в любое удобное время, допустим, для закрепления материала или подготовки домашнего задания. И, конечно, телеуроки просто незаменимы для ребят с ограниченными возможностями или находящихся на больничном».

И еще на одно исключительно важное преимущество своей инициативы обратил внимание депутат.

«Нужно на этом же канале представить научно-познавательные и художественные фильмы, а также музыкальные иллюстрации по каждому предмету, чтобы наши дети не только зубрили учебники, но и получали дополнительные позитивные эмоции от приобретаемых знаний, — предложил парламентарий. — Не говоря уже про конкурсы, викторины, фестивали и другие телепраздники, притягивающие ребят».

Депутат напомнил, что подобный проект уже существовал на нашем телевидении.