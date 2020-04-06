Больная раком Клара Новикова рассказала, как осталась без помощи дочери

Москва, 6 апреля. Российская юмористка Клара Новикова, больная раком, рассказала, как осталась без помощи дочери Марии Зерчаниновой.

Как пишут средства массовой информации, более 20 лет назад Новикова оказалась на хирургическом столе. Врачи нашли у нее опухоль, которую потребовалось удалить. При этом прогнозы медиков не были оптимистичными. В сложный момент артистку поддержали близкие и друзья. Как уточнила Новикова, беседуя с Тимуром Кизяковым в программе «Когда все дома» в эфире Первого канала, муж Юрий Зерчанинов буквально не отходил от ее постели.

«Муж «переболел», пережил все вместе со мной», — сказала она.

Она также уточнила, что с ней постоянно была ее костюмерша, которая помогала готовить. При этом дочь Мария не посвятила себя заботам о матери.

«Я не могла рассчитывать на дочь – она сдавала выпускные экзамены в школе и поступала в институт», — сказала юмористка.

Напомним, «Газета.ru» писала, что артистка посетовала на то, что ее похоронили раньше времени и выразила возмущение появлением этой информации в СМИ.

Ранее дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что у ее матери все хорошо. Об этом она написала в комментарии к одному из постов в Instagram.

Анна Заворотнюк активно публикует посты в социальной сети. Подписчики часто спрашивают ее о состоянии матери, которая лечится от онкологии. Так, Заворотнюк решила ответить на один из комментариев. Поклонники вновь поинтересовались состоянием актрисы и задали ее дочери прямой вопрос. В августе 2019 года в прессу просочилась информация, что актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Позднее журналистам удалось выяснить, что 48-летняя знаменитость борется с раком мозга. Родные подтвердили, что звезда больна, но при этом не обмолвились, чем именно.