Популярный блогер Петель погиб в ДТП в Подмосковье

Москва, 6 апреля. Популярный блогер Павел Петель погиб в аварии в Подольске. Близкие и родственники узнали о смерти эпатажного блогера лишь спустя несколько дней.

По имеющимся данным, смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на Симферопольском шоссе. В салоне авто вместе с блогером находились водитель и еще два человека. Иномарка, в которой ехал Петель, врезалась в припаркованную на заправке фуру. Отмечается, что скорость автомобиля составляла порядка 200 километров в час.

Петель направлялся в Москву из миграционного центра в Сахарово на попутке. Блогер подавал документы на патент для работы на территории России. Петель является гражданином Украины. Отмечается, что примерно в 12.45 (по московскому времени) 4 апреля он отправил друзьям сообщение, в котором было сказано, что все прошло нормально. С того момента ни родственники, ни друзья не могли с ним связаться. Известие о его гибели пришло лишь 6 апреля.

Отмечается, что в салоне Mercedes выжил лишь один человек, передает телеканал «360».

Сейчас друзья Петеля ищут тех, кто поможет перевезти тело блогера на Украину. В посольстве Украины заявили, что тело перевезти можно, но в ритуальном агентстве объяснили, что пока не могут помочь, так как из-за пандемии коронавируса границы закрыты.

Павел Петель являлся популярным блогером. Он запомнился подписчикам своим неординарным и эпатажным поведением. В своих роликах на YouTube-канале он зачастую представал в образе богатой женщины, которая рассуждала о моде и актуальных трендах в одежде.