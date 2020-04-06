Мишустин выступил против закрытия границ в регионах. События дня. ФАН-ТВ

954 человека за сутки заразились в России коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель в нашей стране. Новые случаи зафиксированы в 49 регионах. Первые заразившиеся появились в республике Карелия. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6 343 случая коронавируса, из них около четырех с половиной тысяч случаев в Москве. Все пациенты и те, кто с ними контактировал находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 1 мая в нашей стране действует режим самоизоляции.

Российские военные помогают в борьбе с коронавирусом в Сербии. Сегодня они провели дезинфекцию в двух больницах Белграда. Обработали территорию внутри лечебных учреждений и около них. Напомним, в Сербию отправились российские военные медики, эксперты в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием. Первые самолеты с нашими специалистами на борту приземлились на аэродроме «Батайница» 3 апреля. Всего запланировано 11 рейсов. Российские медики изучат эпидемиологическую обстановку в стране, проведут обучение коллег по борьбе с коронавирусом. По последним данным, в Сербии зафиксировано около двух тысяч случаев инфекции, больше пятидесяти человек погибли.

Мишустин выступил против закрытия границ в регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил против закрытия границ в регионах. Об этом он сообщил сегодня во время оперативного совещания с вице-премьерами. Глава кабмина подчеркнул, что такие меры недопустимы.

«На прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию. Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны, и за выходные ситуация исправилась», — отметил премьер-министр.

Также во время совещания Михаил Мишустин обсудил вопрос по возвращению наших сограждан из-за рубежа. Он подчеркнул, что Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран, и что правительство принимает все усилия для того, чтобы россияне могли вернуться домой. Для этого нужно подать заявление на портале Госуслуг. График первых рейсов будет опубликован уже сегодня на сайтах «Стопкоронавирус.рф» и портале Госуслуг.