Мишустин выступил против закрытия границ в регионах. События дня. ФАН-ТВ

В РФ за сутки заболело около тысячи человек
954 человека за сутки заразились в России коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель в нашей стране. Новые случаи зафиксированы в 49 регионах. Первые заразившиеся появились в республике Карелия. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6 343 случая коронавируса, из них около четырех с половиной тысяч случаев в Москве. Все пациенты и те, кто с ними контактировал находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 1 мая в нашей стране действует режим самоизоляции.
Российские военные дезинфицируют сербские больницы
Российские военные помогают в борьбе с коронавирусом в Сербии. Сегодня они провели дезинфекцию в двух больницах Белграда. Обработали территорию внутри лечебных учреждений и около них. Напомним, в Сербию отправились российские военные медики, эксперты в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием. Первые самолеты с нашими специалистами на борту приземлились на аэродроме «Батайница» 3 апреля. Всего запланировано 11 рейсов. Российские медики изучат эпидемиологическую обстановку в стране, проведут обучение коллег по борьбе с коронавирусом. По последним данным, в Сербии зафиксировано около двух тысяч случаев инфекции, больше пятидесяти человек погибли.
Мишустин выступил против закрытия границ в регионах
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил против закрытия границ в регионах. Об этом он сообщил сегодня во время оперативного совещания с вице-премьерами. Глава кабмина подчеркнул, что такие меры недопустимы.
«На прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию. Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны, и за выходные ситуация исправилась», — отметил премьер-министр.
Также во время совещания Михаил Мишустин обсудил вопрос по возвращению наших сограждан из-за рубежа. Он подчеркнул, что Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран, и что правительство принимает все усилия для того, чтобы россияне могли вернуться домой. Для этого нужно подать заявление на портале Госуслуг. График первых рейсов будет опубликован уже сегодня на сайтах «Стопкоронавирус.рф» и портале Госуслуг.
В Приморье вводится система электронных пропусков
В Приморском крае начнет действовать система электронных пропусков. Об этом сообщают на сайте регионального правительства. Пропуском будет смс, которое даст право жителям передвигаться по городу. Система предусмотрена для горожан, которым необходимо во время самоизоляции попасть на работу. Речь идет о врачах, фармацевтах, сотрудниках служб жизнеобеспечения, спасателях, представителях организаций, которые продолжают работать в апреле. Сейчас правительство России формирует список системообразующих предприятий. Отметим, что первым регионом в нашей стране, где заработала пропускная система через смс, стал Татарстан. Спецпропуска выдают местным жителям для посещения больницы, ветклиники, почты, банка и другого. Его время действия ограничено. В Приморском крае система электронных пропусков заработает с 7 апреля.