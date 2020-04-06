Голодающая Снаткина напугала фанатов болезненной худобой

Москва, 6 апреля. Российская актриса театра и кино Анна Снаткина рассказала, как проводит время в период режима самоизоляции, который был введен из-за коронавирусной инфекции.

Актриса рассказала о системе интервального голодания, которую применяет во время самоизоляции. По ее словам, данный метод предполагает полный отказ от пищи в течение трех дней. Последующие три дня можно употреблять в пищу овощи и фрукты. Кроме того, Снаткина ежедневно тренируется на беговой дорожке. Остальное время актриса посвящает воспитанию детей и саморазвитию.

«Три дня голодания, три дня — овощи и фрукты, воскресная баня, впереди Страстная неделя и светлый праздник Пасхи, который я очень люблю и жду. И конечно же, не обходится без ежедневной пробежки на беговой дорожке», — написала Снаткина на своей странице в Inatsgram.

Кроме того, актриса опубликовала черно-белый снимок, на котором она запечатлела в наряде, подчеркивающем ее хрупкие плечи.

Подписчики восхитились выдержкой и силой воли актрисы. Однако все поклонники оценили идею систему интервального голодания Снаткиной. Часть подписчиков выразила уверенность, что артистке не следует изводить себя подобными диетами, так как она создает впечатление больного человека.

«Ну, и на кого похожа стала?» — спрашивает elenashvarhaleva.

«Зачем, тебе худеть? И так стройняшка», — отмечает vorotilkinaolga1958.

«Вы и так очень худая! Не красиво, особенно лицо», — делится мнением alslivka.

«Это тебе ни к чему, была такая красивая, теперь на кого похожа?» — пишет egalikhova3.

«Вид больного человека. Может хватит чиститься», — отмечает oxana8466.

Ранее диетолог Елена Чедия рассказала, как сбалансировать свое питание, чтобы не набрать лишние килограммы в период карантина. По ее словам, ежедневный рацион должен включать достаточное число белков, жиров и углеводов. Необходимо регулярно употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, молоко и молочные продукты. Кроме того, не стоит забывать об овощах и фруктах.