Экс-сотрудница Самойловой обрадовалась ее разводу с Джиганом

Москва, 6 апреля. Бывшая сотрудница Оксаны Самойловой Инна Егорова обратилась в суд и рассказала, как та несправедливо с ней обошлась.

Оказывается, жена рэпера Джигана не оформляла сотрудников в своем магазине одежды Iamspecial по трудовому договору, хотя обещала это сделать. Инна Егорова была возмущена этим обстоятельством и решила обратиться в суд. В исковом требовании указывалось, что женщине не выплатили заработную плату и выходное пособие, а также забрали трудовую книжку и не отдавали.

Руководство магазина обещало официальное трудоустройство с хорошей белой зарплатой, но деньги выдавались только наличными на руки. Об этом рассказал адвокат Коготков Владимир Геннадьевич. По его словам, всю ситуацию объяснили судье.

«Та выслушала и высказала мнение, что дело может рассматриваться без стороны ответчика на усмотрение суда. Затем суд удалился в совещательную комнату, а через нескольких минут вынес решение не в пользу истца Егоровой. То есть, получается, суд отказал в исковых требованиях по трудовому праву, которые были нарушены», — пояснил он.

Инна Егорова не стала подавать апелляцию, но затаила обиду. Под одним из постов Самойловой она напомнила о неприятной ситуации и даже не стала скрывать радость по поводу ее развода с рэпером Джиганом.

«Вот и бумеранг лично от меня вернулся. Я же обещала, что рано или поздно все вернется на круги своя. Документы хоть вернула бы мне! И в суд явилась, раз вся такая «правильная», — написала Инна.

Адвокат медиаперсон Сергей Жорин ранее рассказал, что размер алиментов рэпера Джигана при разводе с моделью Оксаной Самойловой будет зависеть от решения суда, который учитывает количестве детей в семье.