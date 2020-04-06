Джума назвал фильм «Шугалей» оружием в борьбе за россиян, похищенных террористами ПНС

Фильм о российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которые почти год находятся в плену ливийских террористов, откроет людям глаза на происходящее и приведет к широкому общественному резонансу, уверен специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума.

В апреле 2020 года на большие экраны выйдет художественный фильм «Шугалей», посвященный судьбе похищенных россиян. Картина полностью основана на реальных событиях. Ученого Максима Шугалея и его коллегу Самера Хасана Али Суэйфана держат в одной из самых страшных тюрем Триполи на территории, подконтрольной боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. О том, для чего нужен фильм и к какому эффекту может привести ее мировая премьера, Федеральному агентству новостей рассказали журналист Аббас Джума и политический аналитик Владимир Соловейчик.

Джума: «Это оружие»

Фильм о российских социологах откроет людям глаза на происходящее и повлечет за собой широкий общественный резонанс. Уверенность в этом выразил специальный корреспондент ФАН Аббас Джума.

«Это не только художественный фильм, это еще и оружие. Это попытка воздействовать на массы: на российские массы, возможно, и на зарубежные, если фильм будет переведен. Кино — это очень мощный способ донести что-либо до аудитории, тем более, когда речь идет о таком резонансном событии, как захват в заложники двух россиян и их удержание в плену на протяжении уже достаточно долгого времени без предъявления каких бы то ни было обвинений. Многие люди не знают, что случилось с Максимом Шугалеем и его коллегой. Поэтому фильм вызовет резонанс, он, безусловно, откроет глаза очень многим», — сказал Аббас Джума в беседе с корреспондентом агентства.

По его мнению, «Шугалей» является мощным оружием воздействия. Главное — чтобы создатели картины смогли донести до зрителя, что она не просто «основана на реальных событиях». Весь сюжет построен на том, что происходит в эти минуты в Ливии.

В том, что картина вызовет общественный резонанс, Джума не сомневается. Другой вопрос — последуют ли за этим реальные действия со стороны властей.

«Я в этом не уверен, но я на это очень надеюсь. Но это — конечная цель, безусловно, — через это воздействие на народ выйти на тех, кто принимает решения. И я очень надеюсь, что это произойдет. Когда уже кино снимают, это значит, что ситуация патовая — непонятно, что дальше делать: ну никто не помогает! Ни у кого нет возможности просто-напросто вызволить двух россиян из плена, из рук наглого террориста, абсолютно в глаза говорящего, что «мне западные эти все ценности: свобода, права человека и прочее, — мне все по боку. У меня есть мои представления о добре и зле, и я буду действовать сообразно этим представлениям». Абд Аль-Рауф Кара (глава группировки RADA. — Прим. ФАН) — абсолютно наглая морда, это настоящий террорист, это бандит. Все знают, где он находится, и никто ничего не может сделать! Вот это меня, конечно, потрясает до глубины души», — сказал Аббас Джума.

«Шугалей» поможет Шугалею

Художественный фильм может вполне реально помочь Максиму Шугалею выбраться из ливийской тюрьмы, уверен политический аналитик Владимир Соловейчик.

Он согласен с Аббасом Джумой, что фильм может вызвать большой интерес аудитории и общественный резонанс.

«Вне всякого сомнения, показ этого фильма может помочь гражданам РФ, которые сейчас насильственно удерживаются в Ливии. Вне всякого сомнения, то, что происходит в Ливии, в фильме должно быть отражено и, стало быть, до зрителей должно дойти. Тем более, что фильм многим куда проще понять, чем тексты и аналитические обзоры», — сказал Владимир Соловейчик.

Что случилось с Максимом Шугалеем на самом деле

Сотрудник российского Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и его коллега, переводчик Самер Хасан Али Суэйфан год назад уехали в Ливию проводить социологические исследования. Террористы группировки RADA захватили обоих россиян на территории африканской страны, которая подконтрольна так называемому Правительству национального согласия Ливии.

Шугалея и Суэйфана без предъявления обвинений бросили в тюрьму «Митига» — это «учреждение» расположено в Триполи и находится под контролем боевиков группировки RADA, которая официально входит в состав «МВД» ПНС Ливии. О тюрьме и зверствах ее «персонала» неоднократно сообщалось в докладах СБ ООН. Эксперты международной организации обвиняли боевиков RADA в пытках, насилии, убийствах, работорговле, а также похищении и незаконном удержании людей в «Митиге» ради выкупа.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщал, что к гражданам РФ на протяжении пяти месяцев не пускали адвоката и не давали им возможности совершить телефонный звонок.

Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан до сих пор удерживаются в ливийской тюрьме и не могут вернуться на родину.