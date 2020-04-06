В Роспотребнадзоре назвали стоимость экспресс-теста на коронавирус на дому

Москва, 6 апреля. Россияне, которые хотят сделать тест на коронавирус по собственному желанию и без направления врача, могут сделать это у себя дома за 1250 рублей, отдельно нужно будет выплатить за выезд медперсонала, сообщила руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова.

Она пояснила, что тестирование было решено проводить на дому в целях безопасности. По ее словам, эта процедура будет проходить следующим образом: специалист будет приезжать к заказчику, инструктировать его, как взять мазок самостоятельно, и забирать материал на исследование.

«Тест-система позволяет выявлять коронавирус на ранних стадиях, а также у людей с невыраженными симптомами», — пояснила Тиванова в эфире канала «Россия 24».

Как сообщал ранее телеканал RT, 6 апреля биофармацевтическая компания «Генериум» зарегистрировала в Росздравнадзоре первый российский экспресс-тест на коронавирус. Он был разработан группой компаний «Медико-биологический союз». Этот тест позволяет с точностью более 94% определить наличие коронавируса. Время исследования занимает примерно 40 минут, включая пробоподготовку. На сайте Роспотребнадзора уточняется, что данная услуга временно доступна для жителей Москвы и Подмосковья, но идет работа охвату всех российских регионов.

Частные лаборатории «Гемотест» и «Хеликс», а также клиника «Медси» еще в марте начали платно выполнять тесты на коронавирус в ряде российских городах. В этом месяце платное тестирование будут также проводить «Инвитро» и KDL.