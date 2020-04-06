Рейтинг Эрдогана стремительно падает из-за авантюры Турции в Идлибе

Игнорируя нынешнюю общемировую обстановку, Турция продолжает снабжать боевиков оружием в попытках укрепиться в сирийском Идлибе. Однако недовольство среди турецких граждан в связи с идлибской авантюрой Реджепа Тайипа Эрдогана лишь нарастает, а местная оппозиция тем временем набирает политические очки. Подробнее о рисках главы Турции, втянувшего свою страну в военную авантюру - в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Непрекращающиеся попытки Анкары

В минувшие выходные сирийско-турецкую границу пересекли десятки грузовиков Вооруженных сил Турции, перевозящих цементные стены. Колонна проследовала вглубь провинции Идлиб, где турки принялись устанавливать новый наблюдательный пункт в деревне Фурайка, а также два пункта между деревнями аз-Заинийя и Баксария рядом с городом Джиср аш-Шугур.

Турция намерена окончательно укрепиться в регионе. Для этого она не только без остановки возводит новые наблюдательные посты, но и оказывает поддержку боевикам Идлиба — единственным турецким союзникам в сирийской авантюре. Последние же, чувствуя себя под крылом Анкары более чем вольготно в Сирии. Террористы продолжают провокации, от которых гибнут солдаты Сирийской Арабской Армии (САА) и мирные жители.

Только за активную фазу турецкой кампании в Идлибе, которая длилась до 4 марта, турки потеряли 62 военных, ранения различной степени получили 96 человек. Кроме того, было уничтожено пять танков, 10 боевых бронемашин, 13 беспилотников (6 из них — Anka, 7 — Bayraktar).

Однако авантюра Анкары в приграничном районе продолжается, хоть и менее активно. Опасаясь репутационных потерь власти Турции скрывают число раненых и погибших, появившихся после 4 марта.

Война дома

Истеблишмент в Анкаре волнуется вовсе не напрасно. Рейтинг одобрения действий правящего президента среди граждан Турции на фоне авантюры в И длибе продолжает стремительное падение. В феврале недовольство турков выросло до 51,7% — самый высокий показате ль негативного отношения граждан с июня 2015 года. Таких цифр статистика не демонстрировала даже в преддверии попытки госпереворота в Турции летом 2016.

Самоуверенность Эрдогана пугает оппозицию

Война в Идлибе все больше раздражает не только простых граждан, но и солидарную с ними турецкую оппозицию. Еще до нынешнего кризиса оппозиционная Республиканская народная партия (РПН) требовала, чтобы Эрдоган проинформировал парламент о ситуации в Идлибе, но президентская Партия справедливости и развития (ПСР) отклонила эту просьбу. П равая Националистическая партия выдвинула аналогичные требования, которые также оказались проигнорированы.

Абсолютно все оппозиционные партии призв али к прямым переговорам с п равительством главы Сирии Башара Асада. При этом, Эрдоган с самого начала действует в Идлибе без какого-либо участия со стороны турецкого парламента. Депутаты же опасаются начала полноценной войны, виновным в которой способен выступить действующий турецкий президент.

Согласно российско-турецк им договоренностям, Анкара не должна поддерживать экстремистов, таких как члены запрещенной в РФ «Хайат Тахрир аш-Шам», однако именно Турция способ ствовала их свободному вхождению в Сирию с начала войны. Анкара дала им не только свободный проход, но и продолжает снабжать вооружением. В любом случае, экстремисты ликвидировали любые так называемые «умеренные» оппозиционные группы, за которые Турция якобы заступается в Идлибе, много лет назад.

Член РПН Энгин Алтай, критикуя авантюру Эдогана, в минувшем месяце заявил, что п резидент должен действовать сообща с парламентом. Идлиб, заметил политик, не является личным делом Эрдогана. Алтай также поставил под сомнение обещание Эрдогана отделить оппозицию от террористов, таких как «Хаят Тахрир аш-Шам».

«Это вообще возможно? Нет никакого способа отличить их друг от друга» , - заметил член РПН.

Блеф Эрдогана

Турецкие граждане, как и негодующая оппозиция не могут разделять радикальных настроений своего правителя. Эксперт по Ближнему Востоку, политолог Маис Курбанов в беседе ФАН заметил, что формат «диалога» с террористами для Турции как для государства просто неприемлем.

«В Идлибе есть какие-то протурецкие силы, но их максимум 10 процентов. Остальные — боевики. И под каким предлогом Эрдоган с ними намерен говорить — непонятно. Турция — суннитское государство, а не ваххабиты, которые не признают никаких законов и живут в радикальной исламской идеологии», — заметил эксперт.

Курбанов подчеркнул, что у спонсируемых Турцией боевиков на севере САР, которых Анкара называет сирийской оппозицией, было много месяцев для того, чтобы сложить оружие. При этом, с турецкой оппозицией Эрдоган никогда не намерен был считаться.