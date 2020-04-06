Иглесиас впервые показал видео с младшей дочкой от Курниковой

Мадрид, 6 апреля. Испанский певец Энрике Иглесиас впервые показал поклонникам свою двухмесячную дочку Машу. Видео с ребенком исполнитель опубликовал в Instagram.

Пополнение в семье Иглесиаса и российской теннисистки Анны Курниковой произошло в начале февраля. У звездной пары родился уже третий ребенок. Девочку назвали Машей.

На опубликованном видео певец заботливо держит малышку на руках и немного с ней пританцовывает под песню группы Fun «Tonight», пишет «Царьград».

Фанаты исполнителя рассыпались в комплиментах в комментариях к публикации на разных языках. Многие обратили внимание, что девочка похожа на маму, сообщает телеканал «360».

«Мамины глазки», — отметили поклонники.

Ранее о пополнении в семье рассказал брат певца Хулио Хосе ― на радио он заявил, что стал дядей в третий раз. Он отметил, что находится в очень теплых отношениях со своим братом. Они живут рядом, и Хосе проводит много времени со своими племянниками.

Иглесиас признался, что пара не планировала третьего ребенка. В 2017 году у них родились близнецы Николас и Люси. Тогда новость о том, что пара стала родителями, оказалась полным сюрпризом для СМИ и поклонников звезд. Россиянке все девять месяцев удавалось успешно прятаться от журналистов. Впрочем, Курникова и Иглесиас — известные «конспираторы». Пара вместе уже 19 лет, однако репортерам так и не удалось узнать их официальный статус — женаты они или нет.

Ранее музыкант рассказал, что имя для девочки выбирала Курникова. По словам певца, ему очень понравилось имя Маша. Он отметил, что учит русский язык и уже может немного на нем объясняться. По словам Иглесиаса, дома семья общается на смеси трех языков: испанского, русского и английского.