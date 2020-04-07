Благовещение 2020 в России: история и традиции, что можно есть, что нельзя делать 7 апреля

Церкви, придерживающиеся юлианского календаря, в том числе Русская православная церковь 7 апреля отмечают один из важнейших христианских праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздник всегда отмечается в один и тот же день, то есть является непереходящим (2020 год не исключение).

События Благовещения связаны в Рождеством Христовым, поэтому праздник отмечается за девять месяцев до рождения Иисуса. Это соответствует 25 марта по современному летоисчислению и 7 апреля по «старому стилю».

История праздника

Праздник посвящен событию, описанному в евангельских источниках, о явлении Деве Марии божьего посланника Архангела Гавриила с благой вестью. Божье послание гласило, что Марии суждено стать Богоматерью, то есть родить сына божьего, который станет спасителем мира.

Мария с кротостью приняла свою судьбу, явив образец покорности высшей воле. В христианстве это считается началом искупления первородного греха человечества, продолженного ее сыном Иисусом Христом. Не только Мария, но и ее супруг святой Иосиф поверил пророчеству. Он стал верным защитником жены, избавив Марию от возможного людского осуждения.

Как отмечать Благовещение в Великий пост на фоне коронавируса

Увы, мир сегодня переживает не лучшие времена из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом. Поэтому все церковные праздники проводятся без прихожан, службы доступны только в видеотрансляции.

Не исключение и Благовещение, тем более, что в 2020 году праздник, как и обычно, совпадает с Великим постом. Поэтому священники призывают верующих к смирению, а отмечать праздник следует строго в кругу семьи при соблюдении режима самоизоляции.

Что можно есть на Благовещение

На Благовещение для тех, кто строго следует предписаниям Великого поста, допускаются значительные послабления. Разрешена праздничная трапеза с горячими постными блюдами на растительном масле, а также рыба и морепродукты, взрослым — немного красного вина.

При этом священники и врачи предостерегают верующих от праздничного переедания, в том числе разрешенными продуктами. Это не только не соответствует духовной сути праздника (где важную роль играет смирение Богородицы), но и просто не полезно в условиях недостаточной физической активности во время самоизоляции.

Умеренность в еде и, конечно, питье; совместная молитва дома; чтение духовных книг; просмотр по телевизору или в Интернете видеозаписи церковной службы — таковы предписания верующим на нынешнее Благовещение в условиях пандемии коронавируса.

Народные традиции на Благовещение, что нельзя делать 7 апреля

На Руси существовало много традиций и запретов, связанных с Благовещением, часть которых сегодня выглядят устаревшими.

У восточных славян под строгим запретом была работа, охота и рыбалка, а также все, что касалось воды — то есть стирка, умывание и так далее. Поэтому в русских деревнях женщины в этот день ходили непричесанными, в старой затрапезной одежде.

А вот у южных славян все было наоборот: на Благовещение девушке нельзя было ходить распустехой, иначе счастья и богатства не видать. Девушки и женщины в этот день специально наряжались, а также, прислушиваясь к кукованию кукушки, пересчитывали деньги, чтобы не убывали.

Также этот день связан с просьбами к Богородице об урожае. Для этого по традиции закликали весну, чтобы наступила поскорее, а вот в поле выходить еще было нельзя, чтобы раньше времени не обеспокоить матушку-землю.

В некоторых областях на Благовещение совершался пробный ритуальный сев, который проводил один специально выбранный член общины: он должен был сказать, пришло ли время начинать весеннюю пахоту.

К обряду закликания весны на Руси относилась и традиция выпускать на волю птиц, тем более, что в православии святой дух ассоциируется с голубем. Сегодня этот ритуал для мирян запрещен как губительный для пернатых. Традицию разрешено поддерживать только священникам и только с ручными птицами.

Также на Благовещение, как и в другие дни Великого поста, нельзя ссориться, ругаться, спорить, устраивать шумные застолья и так далее.