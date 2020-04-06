Сирия, 6 апреля. Турция переправила в Идлиб конвой со стройматериалами. Сирийский военнослужащий погиб в результате налета боевиков на северо-западе Хамы. Патрули США были замечены в районе города Аль-Маликия в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным, пережили взрыв в городе Мизназ к юго-западу от Дейр-эз-Зора; задействовали беспилотники в Идлибе; потеряли одного из военнослужащих после нападения террористов на северо-западе Хамы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: спровоцировала столкновения с САА в северной части Латакии.

ВС Турции и протурецкие силы: переправили в Идлиб новый конвой со стройматериалами.

Соединенные Штаты: провели патрулирование на северо-востоке провинции Хасака.

Провинция Латакия

В северной части Латакии возобновились вооруженные стычки на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков незаконных бандформирований. В ответ на удары со стороны террористов правительственные подразделения открыли огонь по зонам их дислокации в Туркоманских горах. Как передает Twitter-канал (AleppoAMC), артиллерийские дивизионы САА обстреливают фортификационные сооружения противника в районе населенных пунктов Аль-Хадад и Тардин. Информации о нанесенном боевикам уроне в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, территория на границе с Хамой и Идлибом находится в оккупации радикальных группировок, таких как «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ).

Провинция Алеппо

Поступила неподтвержденная информация о взрыве склада с боеприпасами ливанского военизированного формирования «Хезболла» к юго-западу от Алеппо. Военный источник в сети Telegram (almohrarmedia2) сообщает, что инцидент произошел недалеко от населенного пункта Мизназ. По предварительным данным, несколько человек погибли или получили ранения. Более подробные сведения о случившемся пока выясняются.

Между тем в регионе начались работы по дезинфекции улиц в рамках карантинных мер, принятых с целью минимизации угрозы распространения коронавируса. Напомним, накануне Министерство здравоохранения САР сообщило о трех новых случаях заражения, с учетом которых общее число заболевших достигло 19 человек.

Провинция Идлиб

В целях предотвращения новых атак со стороны террористов правительственные силы задействовали разведывательные беспилотники. Дроны осуществляют мониторинг обстановки на линии соприкосновения сил. Ранее российское Минобороны сообщило о пяти случаях нарушения режима тишины в провинции.

Напомним, по итогам переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом от 5 марта, в зоне деэскалации был введен режим прекращения боевых действий. Тем не менее далеко не все группировки согласились его соблюдать.

В Идлиб прибыла еще одна колонна из Турции. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), турецкий конвой движется в сторону шоссе М-4. В его составе в САР были переброшены бетонные блоки. Предполагается, что они будут использованы в качестве материалов для строительства дополнительных постов наблюдения вдоль трассы. Напомним, за последние сутки в провинции появились сразу четыре новых КПП.

Провинция Хама

Боевики не перестают пренебрегать соблюдением перемирия на линии разграничения сил с правительственными войсками. Так, Telegram-канал (ogn55) сообщает о том, что террористы организовали нападение на позиции Сирийской арабской армии (САА) на северо-западе Хамы недалеко от границы с соседним Идлибом. По предварительным данным, в ходе развернувшихся столкновений был тяжело ранен генерал-майор САА Ахмад Асад Саид. Позднее он скончался в больнице.

Провинция Хасака

Интернет-портал Aleppo Media Center сообщает о том, что американские войска провели патрулирование на северо-востоке провинции. Конвой бронетранспортеров США был замечен неподалеку от города Аль-Маликия. Напомним, несколько прошлых попыток США осуществить мониторинг в северной части провинции были сорваны из-за сопротивления мирных жителей, которые отказывались пропустить американские колонны. Подобные случаи произошли у городов Камышлы и Хирбет-Хамо.