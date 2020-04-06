Правительство приостановило диспансеризацию из-за угрозы коронавируса

Москва, 6 апреля. Правительство России временно приостановило диспансеризацию в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в постановлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Установить, что в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией: приостанавливается проведение профилактических мероприятий в части диспансеризации», — говорится в постановлении.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 1,2 миллиона человек. От коронавирусной инфекции скончались более 63 тысяч человек.

С учетом риска дальнейшего распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.