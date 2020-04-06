«Синьхуа» рассказало, как санкции США сделали РФ главным поставщиком оружия на Востоке

Москва, 6 апреля. Антироссийские санкции США дали обратный эффект— Москва переориентировалась и нашла новых покупателей на Востоке. Теперь восточные страны вооружились российскими танками, истребителями, вертолетами и другой военной техникой. Этого ли добивался президент США Дональд Трамп. Таким вопросом задались журналисты китайского информационного агентства «Синьхуа».

Авторы материала обратили внимание, что ни США, ни другим западным странам не удается давить на Россию. В условиях ограничительных мер она сразу корректирует свое поведение в области экспорта. В частности, Россия стала расширять свое присутствие на рынке, используя образцы новейшего и состоящего на вооружении оружия.

Помимо этого, в качестве возможности завладеть международным рынком вооружений Россия стала рассматривать также мероприятия по последующему обслуживанию техники.

По данным «Синьхуа», наибольший спрос зафиксирован на оружие для ведения воздушного боя (54%), а также средства противовоздушной обороны (30%). Так, многие страны проявляют большой интерес к истребителям Су-35С и зенитно-ракетным системам С-400, а также С-350 и С-500.

Согласно официальным данным Минобороны РФ об экспорте вооружения РФ за 2019 год, общий объем экспорта российской военной продукции за этот период превысил 15,2 млрд долларов (в 2018 году он составлял 15 млрд долларов). Таким образом, по итогам прошлого года Россия сохранила ведущие позиции на международном рынке вооружений среди стран-экспортеров продукции военного назначения.

В 2019 году заказчиками российской военной продукции были около 50 стран. В Минобороны РФ подчеркнули, что такие успехи соответствуют ожиданиям». На сегодняшний день России принадлежит одна пятая часть всей продукции военного назначения, поступающей на международный рынок. Эксперты «Синьхуа» убеждены, что успехи в продаже российского оружия будут способствовать росту уверенности в военной промышленности РФ, а также станет катализатором экономического роста России.