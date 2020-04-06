Украинский политолог объяснил, как Порошенко тактически переиграл Зеленского

Киев, 6 апреля. Экс-президент Украины Петр Порошенко тактически переиграл действующего главу государства Владимира Зеленского. Об этом заявил политолог Андрей Золотарев.

Зеленский пошел на союз с Порошенко во время проведения голосования в Верховной раду Украины по закону о рынке земли. Фракция бывшего президента страны добавила Зеленскому необходимое количество голосов для принятия этих актов. С точки зрения Золотарева, это может привести к потере электоральной поддержки.

В эфире телеканала «Первый казацкий» политолог предположил, что в обмен Порошенко получил смягчение возбужденных против него уголовных дел.

«Это не оформленный альянс, но здесь Порошенко выступает как победитель, тактический победитель. Стратегической победы нет. А вот Зеленский стратегически проигрывает», — подчеркнул Андрей Золотарев.

Он объяснил, что «азы политтехнологии — никогда не опирайся в решении тех или иных политических проблем на своего главного политического оппонента», так как это разрушает электоральное ядро.