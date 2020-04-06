Специалисты назвали условия для восстановления мировой экономики

Если в ближайшее время найдут способ победить коронавирус, значит получится и восстановить экономику, убежден лидер Партии социальной защиты Владимир Михайлов. О том, почему сегодня главное — преодолеть COVID-19, — в материале Федерального агентства новостей.

Восстановление мировой экономики

Мировая экономика уже в следующем году может начать восстановление после рецессии на фоне распространения нового типа коронавируса. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы полагаем, что мир ждет рецессия. Уже в Давосе мы говорили, что леверидж (уровень долга. — Прим. ФАН) слишком высок в мире, объем заемных средств составляет более 300% ВВП, а в 2008 году, во время кризиса, он был лишь 220%. Поэтому любой шок может серьезно повлиять на экономику и привести к значительным проблемам», — сообщил он.

Дмитриев заметил, что Россия находится в хорошем положении. Это связано с тем, что ее уровень долга ниже, чем у многих других стран.

«Мы надеемся, что восстановление начнется в следующем году. Полагаю, что делается все возможное с точки зрения фискального и монетарного стимулирования, все эти шаги важны. При этом произошло очень значительное снижение спроса», — считает он.

Кроме того, Кирилл Дмитриев не исключает, что восстановление мировой экономики может произойти уже и в этом году.

Борьба с коронавирусом

Владимир Михайлов объяснил, что размер падения мировой экономики и сроки ее восстановления будут зависеть от того, насколько быстро удастся получить вакцину от коронавируса. Сейчас предпринимается масса усилий, чтобы внедрить в ряде стран (в том числе и в России) массовое тестирование — это позволит выявлять носителей инфекции гораздо быстрее и в больших масштабах, чем сейчас.

«Кроме выявления зараженных нужно принимать меры, чтобы этот вирус погиб. Мы получим информацию, насколько сильно этот вирус распространился. Но нужны меры для поиска лекарств и методов для уничтожения вируса. Сейчас весь мир борется с тем, чтобы снизить распространение инфекции, страны вводят различные меры, снижая скорость распространения вируса. Но никак не методы борьбы с ней. Найти способ ликвидировать этот вирус — вот то, что необходимо. Если в ближайшее время найдут способ победить коронавирус, значит получится и восстановить экономику», — пояснил Владимир Михайлов.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что одно из самых главных условий роста мировой экономики — окончание пандемии. Тогда постепенно будет восстановлено авиа- и железнодорожное сообщение между странами, вырастет потребление нефти, упавшее в текущем году почти на 25% и, как следствие, вырастут нефтяные котировки, которые сейчас находятся в диапазоне ниже 40 долларов за бочку Brent.

«Восстановить их прежний, докризисный, курс не удастся довольно долгое время, как минимум, до конца года. Однако уже сейчас участники ОПЕК+ и другие нефтедобывающие страны, в частности, США, могут договориться о сокращении добычи нефти, что заставит ее курс вырасти и стабилизироваться. Как только границы будут открыты, а люди выйдут с карантина, деловая активность будет постепенно расти. Реальные доходы населения упали в марте-апреле, инфляция практически вернулась к прогнозным 4%. Поэтому покупательская активность будет довольно низкой в первые месяцы, но постепенно будет восстанавливаться», — добавил Артем Деев.

По словам экономиста, восстанавливаться покупательская способность будет и за счет Китая с его плановой экономикой. Страна не только производит множество товаров и сейчас восстанавливает производство, но и является самым главным мировым импортером топлива. А нефти КНР потребуется много, чтобы вернуть деловую активность.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.