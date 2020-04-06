Первый пациент с коронавирусом погиб в Бурятии

Москва, 6 апреля. В Бурятии скончалась пожилая женщина, у которой врачи диагностировали коронавирус, об этом рассказали в пресс-службе правительства республики.

Отмечается, что в инфекционной больнице скончалась пожилая женщина. Как уточнили власти региона, 73-летняя пациентка имела первую группу инвалидности. Она была госпитализирована в отделение реанимации и интенсивной терапии инфекционной больницы.

«У нас первая потеря среди больных с коронавирусной инфекцией», — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения республики Евгении Лудуповой.

Известно, что двусторонняя пневмония у пожилой женщины усугубилась на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний. У нее был сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония, кроме того, пенсионерка ранее перенесла инсульт.

За сутки в России были зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 49 регионах. Москва по-прежнему занимает первое место по количеству инфицированных — 591 пациент, за ней следуют Подмосковье — 82 человека, Петербург — 35, Республика Коми — 31, Республика Татарстан — 16 и Кубань — 11 зараженных.

Напомним, о появлении коронавируса SARS-CoV-2 власти Китая сообщили ВОЗ в конце 2019 года после первых случаев заражения, зафиксированных в городе Ухань провинции Хубэй. Несмотря на усилия КНР, заболевание быстро распространилось за пределы страны, поразив большинство государств мира. На данный момент эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизировалась, очаг пандемии переместился в Европу и США.