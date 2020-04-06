Онищенко рассказал об особенностях дополнительных симптомов коронавируса 

Москва, 6 апреля. Появление в организме коронавирусной инфекции можно определить по дополнительным симптомам. Американские ученые считают, что есть целый ряд признаков, которые могут быть предвестниками заражения. Это заявление прокомментировал депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Исследования показали, что у 8% пациентов из Китая были зафиксированы головные боли, головокружение и потеря обоняния. Эти симптомы стали дополнением к уже существующей высокой температуре и кашлю.

«Влияние на центральную нервную систему отмечалось еще в феврале месяце, эти сведения были уже давно. Вирус находили в спинно-мозговой жидкости, а это говорит о том, что он влияет на центральную нервную систему, отсюда и головные боли и головокружение», — рассказал Онищенко.

Отмечается, что среди пациентов из Италии, Китая, Южной Кореи и Германии распространен симптом, при котором притупляется обоняние. Онищенко заявил, что не стал бы относить потерю обоняния к основным симптомам коронавируса. Врач считает, что этот показатель является индивидуальным и зависит от реакции конкретного человека на вирус, передает «НьюИнформ».

Онищенко подтвердил, что повышенная температура по-прежнему является одним из основных симптомов. Ее повышение говорит о том, что организм борется с вирусом, а значит для противостояния болезни есть внутренние ресурсы.

«Другое дело, что мы температуру как правило снижаем по понятным причинам, потому что сердце может не выдержать, особенно у пожилых людей», — объяснил врач.

Онищенко подчеркнул, что при любых проявлениях болезни нужно идти к врачу. Сегодня определить наличие инфекции гораздо легче. Тем более, что у любого практикующего врача есть целый стандарт диагностики.