Бессараб рассказала, на кого ляжет бремя расходов при моратории на штрафы и отключение ЖКУ

Депутат Светлана Бессараб предположила, что при моратории на штрафы и отключение коммуналки, бремя расходов будет ложиться на ресурсоснабжающие организации.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 заявил, что правительство вводит временный мораторий на отключение коммунальных услуг и начисление штрафов за неуплату до начала 2021 года.

«Для всех жителей нашей страны независимо от их доходов мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги: газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут. При этом не будут начисляться пени и за просрочку взносов за капремонт. Такой льготный период продлится с момента опубликования постановления и до 1 января 2021 года», — сказал премьер.

Помимо этого, указанное время будет исключено из расчета межповерочного интервала для приборов учета, добавил Мишустин. По словам Мишустина, «ситуация с коронавирусной инфекцией сильно отразилась на людях, нарушив привычные ритмы жизни, а зачастую ударив по кошельку». Кабмин пытается снизить негативные эффекты от самоизоляции.

Подобные меры поддержки со стороны правительства член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала положительными и своевременными.

«В последнее время все больше россиян, особенно из регионов, обращаются по поводу либо недостатка средств, в том числе на оплату коммунальных услуг, либо с опасениями на фоне того, что в некоторых регионах объявлен карантин и люди вынужденно находятся дома, а значит увеличено потребление от ресурсоснабжающих организаций. Потребление где-то до сих пор тепла, где-то газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения. Ну то есть люди понимают, что за это придется платить, и есть опасения, что не у каждого есть возможность в онлайн-режиме провести эти платежи. И конечно, если за неуплату, к примеру, по водоснабжению начнут отключать воду, будет катастрофа полная. Мы так не сможем обеспечить гигиену граждан и все необходимые санитарные условия», — говорит парламентарий.

Премьер-министр Мишустин успокоил рядовых россиян, сообщив, что те, у кого нет возможности, смогут оплатить коммуналку позже, при этом штрафы и пени начисляться не будут.

«Тем же, кто имеет возможность, стоит оплачивать, чтобы не накапливать долги. Я думаю, что люди у нас очень ответственные, просто многие, допустим, граждане старших лет, переживают за то, что сегодня уже не могут оплатить коммунальные платежи, находясь дома, в самоизоляции. Их сегодня это беспокоит. Я думаю, что бремя расходов будет ложиться на ресурсоснабжающие организации. Сегодня все взаимосвязано, в том числе в деле обеспечения жизнедеятельности человека. Сами же ресурсоснабжающие организации должны будут обратиться к правительству с тем, чтобы отсрочить какие-то платежи, они сегодня получают такую возможность, в том числе от региональных властей, правительства России, получают возможность где-то перекредитоваться, получить соответствующее снижение налогового бремени или оплату за имущественный комплекс на уровне региона», — заключила Светлана Бессараб.

Напомним, в конце марта в Москве ввели временный запрет на принудительное взыскание задолженности за услуги ЖКХ в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.