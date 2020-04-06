Эксперты проанализировали действия регионов против коронавируса

Москва, 6 апреля. Режим самоизоляции продлен в 38 российских регионах после телеобращения к гражданам президента России Владимира Путина. Такие данные опубликовал Экспертный институт социальных исследований по итогам мониторинга региональных практик, направленных на борьбу против коронавируса.

По данным экспертов, до 12 апреля карантин должны соблюдать все или отдельные категории граждан в 17 субъектах РФ. Еще в 21-м регионе особый режим будет действовать до конца месяца.

Кроме того, в Иркутской, Свердловской, Кемеровской, Магаданской областях, Красноярском крае, Республика Алтай, Республика Марий Эл уже введена обязательная самоизоляция для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга. В Томской области приехавших из столичных городов на две недели помещают в специальный обсерватор.

В Псковской области и Республике Алтай приостановлено авиасообщение с Москвой, а в Ивановской области глава департамента здравоохранения Артур Фокин рекомендовал местным жителям не сдавать жилье москвичам.

Во многих регионах власти направили усилия на поддержку врачей и обеспечение их комфортными условиями труда. Так, в Ленинградской области, Якутии и еще 12 субъектах РФ чиновники передали медикам во временное пользование свои служебные автомобили.

Правительства около 20 регионов приняли также решение о дополнительных выплатах работникам здравоохранения, в том числе обеспечивающему персоналу.