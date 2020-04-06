Сенатор Клинцевич отметил личную роль Шойгу и Путина в популяризации ВПК России

В 2019 году Россией было реализовано международных оборонительных заказов на 17 миллиардов долларов — при этом на очереди находятся заказы в общем ценовом диапазоне от 50 до 60 миллиардов. Основными же потребителями продукции нашего ВПК являются азиатские республики, Китай, Индия, арабский мир и страны, ранее входившие в организацию Варшавского договора. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

Так собеседник ФАН прокомментировал публикацию китайского информагентства «Синьхуа», авторы которой доказывают, что введенные правительством Соединенных Штатов санкции против российских предприятий оборонно-промышленного комплекса дали обратный ожидаемому эффект — наша страна вместо того, чтобы потерять покупателей на производимое ею вооружение, нашла новых.

«Конечно же, мы были вынуждены в условиях санкционной войны против нас искать источники новых поставок для нашего ВПК, — сказал сенатор. — Американцы рассчитывали, что своими действиями им удастся остановить реализацию нашей оборонной продукции, сбить нас со второй позиции ее мирового экспортера. Должен признать, кое-что у них поначалу получалось: примерно год-полтора Гособоронзаказ не имел для создания вооружения некоторых комплектующих, которые до этого мы ввозили из-за границы».

Тем не менее, продолжил парламентарий, эти вопросы уже давным-давно закрыты: российский военно-промышленный комплекс работает целиком на отечественной продукции, которая не только качественнее привозной, но и намного дешевле. Получаемое в итоге оружие даже несколько превосходит производимые ранее аналоги — чего не сказать о плодах ВПК США, демонстрирующих в последнее время свою несостоятельность. Достаточно лишь вспомнить знаменитую атаку дронов на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии, защищенных как раз оборонительными системами из Соединенных Штатов.

«Вся многоуровневая система американских ПВО оказалась не в состоянии сбить ни одну из крылатых ракет, выпушенных по нефтяным вышкам, — сказал Клинцевич. — В то же время мы в Сирии сбивали все: и ракеты, и сами беспилотники. В этом контексте можно сказать, что сирийская кампания стала лучшей демонстрацией для потенциальных покупателей силы русского оружия».

Собеседник ФАН согласился с журналистами китайского издания в том, что личная демонстрация лидерами РФ продукции отечественного ВПК также способствует его высоким продажам.