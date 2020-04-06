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Сенатор Клинцевич отметил личную роль Шойгу и Путина в популяризации ВПК России

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Сенатор Клинцевич отметил личную роль Шойгу и Путина в популяризации ВПК России

В 2019 году Россией было реализовано международных оборонительных заказов на 17 миллиардов долларов — при этом на очереди находятся заказы в общем ценовом диапазоне от 50 до 60 миллиардов. Основными же потребителями продукции нашего ВПК являются азиатские республики, Китай, Индия, арабский мир и страны, ранее входившие в организацию Варшавского договора. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

Так собеседник ФАН прокомментировал публикацию китайского информагентства «Синьхуа», авторы которой доказывают, что введенные правительством Соединенных Штатов санкции против российских предприятий оборонно-промышленного комплекса дали обратный ожидаемому эффект — наша страна вместо того, чтобы потерять покупателей на производимое ею вооружение, нашла новых.

«Конечно же, мы были вынуждены в условиях санкционной войны против нас искать источники новых поставок для нашего ВПК, — сказал сенатор. — Американцы рассчитывали, что своими действиями им удастся остановить реализацию нашей оборонной продукции, сбить нас со второй позиции ее мирового экспортера. Должен признать, кое-что у них поначалу получалось: примерно год-полтора Гособоронзаказ не имел для создания вооружения некоторых комплектующих, которые до этого мы ввозили из-за границы».

Тем не менее, продолжил парламентарий, эти вопросы уже давным-давно закрыты: российский военно-промышленный комплекс работает целиком на отечественной продукции, которая не только качественнее привозной, но и намного дешевле. Получаемое в итоге оружие даже несколько превосходит производимые ранее аналоги — чего не сказать о плодах ВПК США, демонстрирующих в последнее время свою несостоятельность. Достаточно лишь вспомнить знаменитую атаку дронов на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии, защищенных как раз оборонительными системами из Соединенных Штатов.

Сенатор Клинцевич отметил личную роль Шойгу и Путина в популяризации ВПК России

«Вся многоуровневая система американских ПВО оказалась не в состоянии сбить ни одну из крылатых ракет, выпушенных по нефтяным вышкам, — сказал Клинцевич. — В то же время мы в Сирии сбивали все: и ракеты, и сами беспилотники. В этом контексте можно сказать, что сирийская кампания стала лучшей демонстрацией для потенциальных покупателей силы русского оружия».

Собеседник ФАН согласился с журналистами китайского издания в том, что личная демонстрация лидерами РФ продукции отечественного ВПК также способствует его высоким продажам.

«Достаточно вспомнить презентацию нашего новейшего вооружения президентом России Владимиром Путиным, которую тот провел 1 марта 2018 года в ходе своего обращения к Федеральному Собранию. Тогда весь мир узнал о нашем прорыве в целом ряде сфер. Также активное участие в рекламе российского оружия проявляет министр обороны Сергей Шойгу: его выступления на выставках «Армия-2019» и подобных им подкрепляют уверенность наших партнеров в том, что, приобретая продукцию нашего ВПК, они получают лучшее. Скажу больше: львиная доля международных сделок по поставкам нашего вооружения заключается именно на таких выставках при непосредственном участии руководителей государства», — заявил сенатор.

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