Военкор Донбасса рассказала, как эпидемия COVID-19 сказалась на жизни ДНР

Власти Донецкой Народной Республики предпринимают необходимые карантинные меры, чтобы остановить распространение коронавируса. Город живет своей жизнью, а население относится к вводимым мерам с пониманием, не проявляя истерии и ажиотажа, за исключением разве что спроса на оксолиновую мазь. Об этом Федеральному агентству новостей рассказала постоянно проживающая в Донецке военный корреспондент Интернет-издания EADaily Кристина Мельникова.

Недавно Мельникова заподозрила у себя коронавирус и обратилась к донецким медикам. К счастью, ее подозрения не подтвердились. Сейчас военкор продолжает освещать события в регионе, пользуется индивидуальными средствами защиты и выполняет рекомендации врачей.

«В Донецке пока что официально зарегистрировано три случая заражения коронавирусом — во всех случаях вирус завезен извне, — рассказала Кристина Мельникова. — Изначально в республике для борьбы с COVID-19 был введен запрет на въезд с территории Украины, введены определенные ограничения на границе с ЛНР и Россией».

На данный момент все въезжающие из России должны подтвердить документально свое постоянное проживание на территории ДНР и подписать бумаги о соблюдении двухнедельного карантина. Кроме того, в республике работает горячая линия Минздрава.

Даже при незначительно повышенной температуре у пациента врачи приезжают к нему на дом, всех жителей настоятельно просят носить маски в государственных и медучреждениях. Маски также носят сотрудники магазинов, действующих салонов красоты, официанты в кофейнях и ресторанах. Работа заведений общепита, спортивных клубов в ДНР не запрещена, но ограничена по времени.

При этом, по словам Мельниковой, в Донецкой Народной Республике уже давно не работают учреждения культуры, которые не закрывались даже в 2014-2015 годах во время сильных обстрелов. Некоторые, как, например, Филармония, проводят онлайн-концерты.

«На улице люди в масках встречаются все чаще, даже в прифронтовых районах, куда эпидемии добраться сложнее, так как люди и без карантина живут относительно изолированно, — сообщил собеседница ФАН. — В целом же массовой истерии и паники не наблюдается. Люди продолжают посещать фитнес-клубы в отведенное для их работы время, ходят в кафе. Ажиотажа вокруг гречки и туалетной бумаги не было, однако дончане отмечают рост цен на продукты питания на коронавирусной волне».

При этом особой популярностью в городе пользуется оксолиновая мазь. В аптеках Донецка за ней выстраиваются очереди, и приобрести ее в первой попавшейся аптеке, как раньше, уже не получится. А вот маски в столице ДНР купить проще, чем несколько недель назад, поскольку в городе было оперативно налажено их производство.

«В настоящее время Донбасс выглядит островком спокойствия на фоне массовой паники, — констатирует журналист. — Регион привык жить в мобилизационном режиме уже который год, а потому новые угрозы переносит стойко. Да и сама проблема на фоне обострения на фронте, обстрелов и жертв среди мирного населения выглядит преувеличенной. Реальные и гораздо большие опасения вызывают социальные последствия возможного введения полного карантина в ДНР, но пока что власти стараются избегать крайних мер, которые могут оказаться губительными для экономики региона. В основном сейчас ведется борьба на упреждение — контроль за въезжающими и ограничения на границах».

Напомним, что в эпидемия коронавируса началась в конце 2019 года в Китае. Согласно статистике, ежедневно составляемой в американском Университете Джонса Хопкинса, на данный момент во всем мире коронавирусной инфекцией COVID-19 заразилось 1 273 069 человек. 260 063 вылечилось, 69 376 — умерло.

В России, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, 6 343 заболевших (включая 954 — за последние сутки) и 47 умерших. 406 человек вылечились. Российские власти призывают население соблюдать режим самоизоляции для снижения динамики распространения COVID-19.

В ДНР и ЛНР также были выявлены инфицированные. Сейчас местные власти вводят карантинные меры, аналогичные российским.