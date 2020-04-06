В России ограничили продажу медицинских масок и перчаток

Москва, 6 апреля. Российское правительство ограничило продажу некоторых медицинских изделий, в том числе масок. Теперь продавать маски, респираторы и перчатки смогут только компании с фармацевтической лицензией.

На каждом этапе продаж — оптовой и розничной — цена на маски, респираторы и перчатки может повышаться не более чем на 10%. Кроме того, наценка не должна быть больше 10 копеек на каждую единицу товара.

Главы регионов в течение трех дней должны отчитаться о запасах соответствующих товаров, а также о потребности в них. Неисполнение поручения является нарушением ограничительных мероприятий, в том числе санитарно-противоэпидемических, и влечет за собой ответственность.

Правительство РФ опубликовало соответствующее постановление на своем сайте.

Ранее, в понедельник, в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие 24 часа в России зарегистрировали 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране заболели 6343 человека, отметил Infox.ru.

Коронавирусная инфекция начала распространяться с китайского города Ухань, постепенно вирус заполонил почти всю планету. Китайские власти считают, что за созданием смертоносного вируса стоят Соединенные Штаты. Некоторые эксперты согласны с утверждением Пекина и приводят свои доказательства. Так, например, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что вирус был создан в одной из лабораторий Пентагона в 2015 году.