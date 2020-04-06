Экономист назвал способы заработка во время кризиса

Снижение реальных доходов россиян может превысить показатель 2014 года. Экономист Евгений Надоршин рассказал, как правильно тратить денежные средства и возможно ли заработать во время экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Аналитики АКРА и экономисты Альфа-банка утверждают, что пандемия коронавируса стала причиной сокращения доходов россиян в 2020 году более чем на 5%. По словам экспертов, падение благосостояния населения происходит из-за карантинных ограничений, роста безработицы и девальвации рубля.

Главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин с беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, как экономить людям, которые могут оказаться в сложной финансовой ситуации.

«Если сбережений меньше чем на год (в обычном режиме расходования. — Прим. ФАН) и есть опасения, что можно потерять работу, или часть доходов зависит от результатов труда, то лучше тратить на самое необходимое. Этот вопрос касается здравого смысла, которым должен обладать каждый в этих условиях. Наверно развлечения, в числе которых онлайн-игры, не являются необходимыми расходами в этом случае. Однако иногда они помогают серьезно снять стресс, который возникает у членов семьи из-за пребывания в ограниченном пространстве. В таком случае лучше недоесть, но быть спокойным, нежели наесться, но от нервов переругаться и передраться», — заверил Надоршин.

Кроме того, собеседник ФАН обратил внимание, что сейчас можно найти немало вариантов удаленной работы, чтобы поддерживать свое благосостояние во время самоизоляции, если приходится вынужденно находиться в отпуске.

«Их можно найти на разных специализированных сайтах для фриланса. Так или иначе существует приличное количество задач, которые можно решать из дома удаленно, и буквально с каждым днем их будет все больше. Это было доступно на рынке уже давно. При желании можно торговать на бирже, и, если повезет, то на этом можно тоже заработать. Тем более если уже открыт счет, то никаких проблем с перечислением денег туда не возникнет», — сказал экономист.

Напомним, неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей, но 2 апреля глава государства Владимир Путин продлил режим самоизоляции для россиян до конца месяца. При этом президент обратил внимание, что сроки могут сократиться, если позволит эпидемиологическая обстановка.

Целью продления нерабочей недели до 30 апреля является борьба с распространением коронавирусной инфекции, пояснил Путин. Это не каникулы и не время для прогулок и походов в гости. Он призвал россиян максимально соблюдать режим самоизоляции.

Продление нерабочего периода негативно отразилось на малом и среднем бизнесе. В качестве одной из мер поддержки президент подписан закон о кредитных каникулах и поручение о дополнительной поддержке малого и среднего бизнеса. Для всех предпринимателей этого сектора уплата налогов, за исключением НДС, будет отсрочена на полгода. Это позволит сохранить часть доходов бизнеса и предотвратить массовое увольнение людей.

Напомним, власти Китая сообщили о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Власти России принимают все необходимые меры для борьбы с инфекцией.