Тихоокеанский флот провел совместные с ВКС РФ учения, самоизолировавшись в Охотском море

Российская морская авиация отработала действия по уничтожению корабельной группировки противника. По единому замыслу — «удар по врагу» наносили экипажи как дальней, так и морской авиации в акватории Охотского моря.

На Дальнем Востоке России экипажи дальней авиации ВКС и морской авиации провели масштабное учение по практической отработке навыков отражения агрессии противника со стороны моря — учились уничтожать вражеские корабельные группировки в условиях, максимально приближенных к боевым. Полигоном стало Охотское море, где, в отличие от любых других морских акваторий, при проведении учений отсутствуют разведывательные корабли вероятного противника, так как море является внутренним и заход иностранных военных кораблей в него не предусмотрен по морскому праву. А значит — учились вдали от чужих глаз.

Еще в середине марта в Охотское море вышли практически все «ходовые» корабли Тихоокеанского флота, базирующиеся во Владивостоке, — гвардейский ракетный крейсер «Варяг», эсминец «Быстрый», большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», малые противолодочные корабли, малые ракетные корабли, ракетные катера — из которых было сформировано несколько ударных и противолодочных корабельных групп. В южной части Охотского моря корабельные группы приступили к отработке задач по своему предназначению.

В это же время были спланированы и проведены учения морской и ракетоносной авиации, в ходе которых дальние противолодочные самолеты Ту-142М3, взлетая с аэродрома «Каменный Ручей» в Хабаровском крае, произвели разведку акватории, вскрыли местоположение, состав и характер действий корабельных групп, а также произвели поиск подводных лодок в заданном районе — для чего использовались сбрасываемые гидроакустические буи и другое поисковое оборудование. Эти же самолеты выдали целеуказание на ударную составляющую — авиационный отряд дальних ракетоносцев Ту-22М3, который перед применением был перебазирован на дальневосточный оперативный аэродром из Иркутской области. Кроме того, в учениях были задействованы экипажи дальних ракетоносцев Ту-95МС с аэродрома «Украинка» в Приамурье. «Медведи» летали на практическую дальность, и каждый провел в воздухе по восемь часов и более.

Сложность работы над морем определяется безориентирной местностью, над которой штурманам приходится вспоминать все свои знания и умения (организаторы учений могут «отключить» возможность определения местоположения по данным спутниковой навигации, как это может быть в реальных боевых условиях) не только для того, чтобы точно знать, где находится самолет, но и понимать, куда будет применяться вооружение.

В итоге летчики получили хороший опыт в деле поиска и уничтожения морского противника, и, по всей видимости, на корабельных группах моряки тоже получили ценные навыки практического обнаружения воздушных целей в процессе выполнения своих военно-морских задач.

Здесь позволю себе пофилософствовать на заезженную уже тему: в то время, когда весь мир показывает, как коронавирус поражает военно-морские силы «развитых» государств, ВМФ России, вовремя выйдя массовым порядком из своих баз (самоизолировавшись в море), занимается своим делом — наращивает опыт применения вверенного вооружения и нарабатывает морскую практику. Назло супостату.