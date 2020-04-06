Минздрав установил требования к работающим с зараженными коронавирусом больницам

Москва, 6 апреля. Министерство здравоохранения России установило требования к больницам, которые работают с зараженными коронавирусной инфекцией.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Его подписал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. В положении говорится о временном порядке организации работы медицинских учреждений для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в КНР. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-2019 во всем мире. Российские власти принимают меры для предотвращения ее распространения.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник заявил, что власти РФ в ситуации с распространением коронавирусной инфекции действуют на опережение. Он также раскритиковал решение некоторых губернаторов закрыть административные границы своих регионов.

Ученые из США выяснили, что коронавирусная инфекция может передаваться при дыхании и обычном разговоре. Исследователи из Калифорнийского университета и нью-йоркской Школы медицины Икана выяснили, что если зараженный инфекцией человек говорит громко, то риск заболеть у его собеседника повышается.

Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее рассказал, что представляет собой коронавирус и когда завершится пандемия. Он отметил, что вирус хорошо размножается и легко передается от человека к человеку. Об этом пишет «Царьград».