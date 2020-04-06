Садоводы смогут проводить заочные голосования из-за коронавируса

Москва, 6 апреля. Парламентарии намерены разрешить российским садоводам проводить заочные голосования по ряду вопросов в связи с эпидемией коронавируса. Соответствующий законопроект разработал глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Сенатор напоминает, что уже совсем скоро наступит дачный сезон, и членам садоводческих товариществ будет необходимо приступить к решению насущных проблем. Однако в условиях эпидемии COVID-19 сделать это будет проблематично, поскольку закон не позволяет проводить голосование в очной форме.

«Поэтому целесообразно допустить проведение общих собраний в период с 1 мая по 31 декабря 2020 года в форме заочного голосования по ряду вопросов», — пояснил Кутепов в интервью «Парламентской газете».

Важным аспектом проблемы является и то, что большинство садоводов составляют люди пожилого возраста, которые входят в группу риска на фоне распространения коронавирусной инфекции.

«Возможность принятия решений, по меньшей мере, по вопросам избрания органов управления, утверждение сметы, размера и порядка уплаты взносов <…> является критически важной для функционирования товарищества», — отметил парламентарий.

Кроме того, в соответствии с нововведениями дачники смогут заочно определять финансово-экономического обоснование взносов. Таким образом, удаленный формат принятия решений позволит им не нарушать режим карантина и не подвергать себя риску заражения.