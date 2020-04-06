Экстрасенс Миронова рассказала о судьбе ребенка, названного в честь коронавируса

Москва, 6 апреля. Названный в честь коронавируса ребенок может принести несчастья своим родителям из-за мощной, но переменчивой энергетики. Об этом заявила участница шоу «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова.

Ребенка с именем, которое совпадает с названием опасной коронавирусной инфекции, зарегистрировали в Новокузнецке. Малыша зовут Ковид. Его имя является аббревиатурой названия инфекции на английском — COrona VIrus Disease. Родители посчитали, что такое имя будет достаточно оригинальным и неповторимым. Человека с подобным именем будет сложно с кем-то спутать.

Миронова считает, что не стоило давать ребенку такое имя. Оно негативно скажется на карме и судьбе своего носителя.

«Резкая вспышка эмоций, потрясений в жизни, чего-то он может добиться, а потом также резко скатиться вниз. Это опасное сочетание энергии. Само по себе имя сильное, но разрушающее», — заметила экстрасенс.

Миронова сравнила имя с бомбой замедленного действия. По ее мнению, ребенок может стремительно добиться блестящих результатов, но также быстро и потерять все, что приобрел.

«Если назвать ребенка таким именем, то судьба будет как вирус. Всепоглощающая, разрушительная, пожирающая. Энергетика у имени сильная», — отметила экстрасенс.

Она подчеркнула, что данное имя находится под влиянием Марса, планеты, которая ассоциируется с воинственностью и разрушением.