Песков рассказал о планах по сокращению нефти для стабилизации рынка

Москва, 6 апреля. Москва готова к взаимодействию с другими странами в целях стабилизации рынка нефти, общий потолок сокращения — 10 миллионов баррелей в сутки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Как уточнил Песков, очередная конференция ОПЕК+, проведение которой запланировано в виртуальном формате из-за пандемии, была перенесена с 6 на 9 апреля.

«Для стабилизации рынка потребуется участие стран, которые ранее не участвовали, всем нужно дождаться конференции. Она сдвинута на четверг по техническим причинам. Контактов с лидерами Саудовской Аравии и США не планируется. Москва готова к взаимодействию с другими странами в целях стабилизации рынка. Общий потолок сокращения - 10 миллионов баррелей в сутки», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к договоренностям и в рамках ОПЕК+, и конкретно с США. Президент допустил сокращение добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки и даже чуть больше. По его словам, сейчас ситуация на мировом рынке продолжает оставаться крайне сложной. Пандемия COVID-19 ударила по спросу на нефть и газ.

В перспективе, по мнению Путина, мировая экономика может столкнуться с дефицитом нефти и ростом цен на нее. Россия же выступает за что, чтобы обстановка на нефтяном рынке была стабильной, а цены нефть не были ни слишком высокими, ни слишком низкими.

Напомним, сделка о сокращении добычи нефти, заключенная странами ОПЕК+ перестала действовать 31 марта. 6 марта участники соглашения не смогли принять консолидированное решение о ее продлении. Ими был подписан документ о продолжении взаимодействия в рамках хартии, но с 1 апреля ни у кого из них больше нет обязательств по сокращению добычи.

Что касается США, то именно позиция Штатов сильно мешала странам ОПЕК+ стабилизировать спрос и предложение на нефтяном рынке. Рост цен на нефть, который обеспечивался сокращением производства ОПЕК+, стимулировал сланцевую добычу в Штатах. В последние годы себестоимость сланцевой нефти неуклонно снижалась, но цены на баррель эталонной Brent в размере 30-45 долларов, обеспечивали добычу как минимум на грани рентабельности.

После развала сделки ОПЕК+ лоббисты американских производителей сланцевой нефти потребовали ввести санкции против России и Саудовской Аравии. Однако, по мнению экспертов, в частности, Белый дом навряд ли решится на такой сценарий.