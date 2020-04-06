Трамп перехватил управление Федрезервом США для нефтяного шантажа России

Сегодня в режиме закрытой видеоконференции, уже отработанном на онлайн-саммите «Большой двадцатки», должны были состояться переговоры в формате ОПЕК+ на уровне министров энергетики — с возможным участием США.

Ожидание онлайн-встречи подогревалось громкими заявлениями и действиями Вашингтона. Так, Дональд Трамп успел заявить, что ОПЕК является «незаконной организацией», а в случае, если договоренности о снижении нефтедобычи на 10–15 млн баррелей в сутки (б/с) не будут достигнуты, Соединенные Штаты вместе с Канадой введут дополнительные пошлины на импорт черного золота из Саудовской Аравии и России.

Параллельно американский военный флот выдвигается к берегам Венесуэлы — якобы чтобы «прекратить наркотрафик» из этой нефтедобывающей страны, а заодно, по возможности, — и полномочия ее президента Николаса Мадуро, по совместительству, оказывается, «главного наркобарона всей Латинской Америки», за голову которого американский Госдеп уже объявил награду в 15 млн долларов.

Россия, со своей стороны, считает, что без участия США предстоящие переговоры не имеют никакого смысла. В случае же их участия мы, со своей стороны, готовы добывать только на 1 млн б/с (то есть примерно на 10%) меньше, чем сейчас. В игре вокруг Боливарианской республики Москва также повысила ставки: «Роснефть» передала свои венесуэльские активы государственной компании.

Из Саудовской же Аравии доносятся настоящие рыдания: мол, американскую сланцевую нефть вытеснить с мирового рынка уже невозможно, а потому всем надо делать то, что говорит им Дядя Сэм… Кстати, в роли американского дядюшки на переговорах с ОПЕК+ поручено выступить вовсе не министру энергетики США Дэну Бруйетту, а некоему Райану Ситтону из регулятора Railroad Commission of Texas (RCT, Железнодорожная комиссия штата Техас).

И одновременно, как будто одного нефтяного кризиса мало, Трамп 28 марта проводит сенсационный трюк со взятием Федеральной резервной системы США под полный контроль через двух спецпредставителей Департамента казначейства, то есть Минфина. Тем самым, по сути, Вашингтон объявил финансовую «чрезвычайку» по всему миру.

Если учесть, что теперь в кармане у Штатов, можно сказать, — неограниченное количество долларов, которые будут печататься Федрезервом «по мере необходимости», то столь хамский стиль презентации своей переговорной позиции американской стороной понятен и никакого удивления вызывать не должен. Но и делать вид, что «все в порядке», при этом не стоит.

Самым мягким из допустимых в такой ситуации решений выглядит уже объявленная отсрочка даты переговоров ОПЕК+ на несколько дней (или недель, или даже месяцев). Пока ориентировочно называется дата 9 апреля, но и она, возможно, будет «смещаться вправо».

Проблема здесь не в том, что в данном случае вопли саудитов с каждым днем утраты их нефтяных сверхдоходов будут становиться все громче и пронзительнее, а в том, что американцам для выхода из возникшей «вилки» понадобится еще больше усиливать свои переговорные позиции. Это означает, что у Вашингтона возникает потребность устроить что-то вроде нового «9/11» — вдобавок к коронавирусной пандемии, в которой он сейчас обвинил Пекин и уже выдал против него иски в 20 трлн долларов.

И ведь Штаты захотят это сделать! Мало того — обвинят в этом тот же Китай, Россию или на худой конец Иран. Так что чем дольше затянется «нефтяная пауза», тем больше будет становиться риск силовых решений.

Казалось бы, ситуация ясна как божий день: все, кому необходима стабилизация мировых цен на черное золото в более-менее приемлемом диапазоне, должны сесть и договориться между собой, — все без исключения. Но нет, ведь Соединенные Штаты — «исключительная страна», на которую чужие (читай, общие) правила никогда, никак и нигде не должны распространяться.

Поэтому — некий мистер Ситтон в партнерах у саудовского принца Салмана и министра энергетики РФ Александра Новака. Поэтому — корабли U.S. Navy у берегов Венесуэлы. Поэтому — угрозы ввести новые импортные пошлины.

Вот как пошлины и санкции — это пожалуйста, в любое время; а как изменить норму своего антимонопольного законодательства, которая запрещает федеральным властям США всякие отношения и переговоры с картельными структурами независимо от их принадлежности к частному бизнесу или государствам, — это нет, никак нельзя… И глаза — честные-честные! Вот что с такими делать?

Кто-то наверняка скажет: «Бить по наглой рыжей морде!» — тем более и президент Владимир Путин как-то сказал, что если драка неизбежна, то надо бить первым. Но, видимо, пока все ужимки и прыжки «Трампа с гранатой» — вернее, с долларовой термоядерной бомбой в руках — воспринимаются в Москве не как сигнал о неизбежности драки, а как попытки шантажа и провокации.

Тем более что Великобритания филигранно «отморозилась» и дала на весь мир запись обращения Ее Величества Елизаветы II из Виндзорского дворца «к нации» и — внимание! — к странам Содружества наций. Это ни много ни мало примерно четверть современного мира: 53 государства с населением свыше 2,2 млрд человек и совокупным ВВП свыше 15 трлн долл. по номиналу (по паритету покупательной способности будет за 20 трлн., на уровне КНР и США).

Ситуация с «бабкой Лизой» уже была описана достаточно подробно, поэтому повторяться здесь не имеет смысла. Скажу лишь, что британская королева ни слова не сказала об ответственности КНР за распространение коронавирусной инфекции, зато вспомнила годы Второй мировой войны и призвала своих подданных, страны Содружества и всего мира объединиться в борьбе против общего врага.

«Мы еще встретимся», — многозначительно пообещала она.

Так что попытки Трампа и Ко вновь объединить «коллективный Запад» под флагом глобальных аннексий и контрибуций пока не находят поддержки даже среди его самых ближайших союзников. А у самих США силы сейчас далеко не те — если не верите, спросите у бравых моряков с авианосца «Теодор Рузвельт» или его капитана Бретта Крозье, снятого с должности и отправленного в карантин.