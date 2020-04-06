Москва, 6 апреля. Украинский врач Евгений Комаровский, известный как доктор Комаровский, самоизолировался в лесу с ежами. Фотографиями с прогулки он поделился в своем Instagram-аккаунте.

Комаровский опубликовал в своих профилях в социальных сетях фотографии с прогулки по лесу. На них популярный врач лежит на поляне с желтыми цветами, стоит рядом с березами и позирует с ежами.

«С детьми гулять нельзя, а с ежами можно! Тем более к Ежоку мама приехала. Самоизолировались в лес», — написал 59-летний врач.

Интернет-пользователи восхитились кадрами с прогулки по лесным массивам, опубликованными врачом. Некоторые поклонники даже позавидовали Комаровскому, показавшему идеальное место для самоизоляции.

Доктор Комаровский активно ведет свои социальные сети и рассказывает своим поклонникам, что нужно делать, если появились симптомы коронавирусной инфекции. Мужчина также поделился с фолловерами, что будет делать, если почувствует признаки коронавирусной инфекции. По его словам, первым делом он обзвонит сотрудников, с которыми контактировал, и предупредит о своем диагнозе. Комаровский также сообщил, что наварит компотов и чаев, будет пить их, а также есть фрукты.