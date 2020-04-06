АРБ попросила приравнять офисы банков к магазинам и аптекам во время режима самоизоляции

Москва, 6 апреля. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил, что необходимо позволить гражданам РФ исполнять свои обязательства перед кредитными организациями лично, если нет возможности провести ту или иную операцию в режиме онлайн.

Доктор юридических наук рассказал Федеральному агентству новостей, почему АРБ обратилась к властям с просьбой разрешить людям посещать офисы банков, если у них возникла такая необходимость.

«Мы понимаем, что не надо рассчитывать на отсрочку всех своих обязательств на месяц, — сказал Тосунян. — Поэтому нужно дать нашим гражданам возможность выполнить их. Просто банки не всегда могут работать и обслуживать клиентов дистанционно. Значит, те должны для этого присутствовать лично».

По словам главы АРБ, у россиян должно быть право на то, чтобы прийти в офис той или иной кредитной организации и выполнить свои обязательства.

«Банки должны быть наравне с магазинами или аптеками, — считает собеседник ФАН. — Они же обслуживают граждан не только дистанционно, по онлайн-заказам. Люди могут туда прийти, осуществить покупки и уйти. То же самое нужно сделать и в отношении кредитных организаций».

Есть операции, где клиент, например, обязан поставить свою подпись на каком-либо документе, отметил Тосунян. Или у него доверенность на осуществление каких-либо действий за кого-то из близких.

«Заочно это вам никто не сделает, — подчеркнул банкир. — Есть масса разных ограничений. Банки для того и работают, чтобы принимать физических лиц. А так люди словно находятся между молотом и наковальней. С одной стороны, мне надо выполнить свои обязательства, потому что потом никто не снимет санкции. Но, с другой, я не имею права выйти на улицу и дойти до офиса. Ну как так?»

Это коллизия, которую необходимо разрешить путем четкого обозначения условий разумного режима самоизоляции, который не сделает граждан РФ бесправными с точки зрения выполнения своих обязательств. Перед банком, в том числе, заявил Тосунян.

«Я думаю, что власти сейчас тоже достаточно озабочены [этой проблемой], и там вполне разумные люди, которые, я полагаю, учтут наши пожелания, — сказал он в заключение. — К слову, эти пожелания были инициированы не АРБ, а самими банками, которые обратились к нам, и мы, естественно, саккумулировав все это, обратились уже к властям».

Ранее стало известно, что Ассоциация российских банков направила на имя председателя Центрального банка Российской Федерации Эльвиры Набиуллиной и главы правительства Михаила Мишустина обращения, попросив считать посещение офисов кредитных организаций еще одной обоснованной причиной для выхода граждан на улицу в условиях самоизоляции.

Ранее известный российский автоэксперт Виктор Похмелкин раскритиковал решение ЦБ РФ временно разрешить страховым компаниям выдавать водителям полисы ОСАГО без предоставления теми диагностической карты о прохождении технического осмотра.