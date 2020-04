Загадочная гибель американского военного в Сирии вызвала подозрения экспертов

Один американский военный убит, а еще несколько получили ранения в результате нападения на востоке Сирии, в провинции Хасака. О нападении сообщило 5 апреля информационное агентство Al Hayat. Федеральное агентство новостей разбиралось, как стало известно о гибели американца и почему загадочная смерть военного вызывает много вопросов.

Первым о нападении в Сирии сообщило палестинское новостное агентство Al Hayat. Информацию распространили источники в социальных сетях. Ни Пентагон, ни американские СМИ не опубликовали ни подтверждений, ни опровержений сообщениям, которые тиражируются в арабском сегменте Интернета.

Al Hayat сообщило о нападении 5 апреля в 12.25. Неназванные источники агентства утверждают, что американский джип HMMWV был подбит «снарядом» (может подразумеваться как орудийный снаряд, так и ракета ПТУР, и даже собранное из снаряда СВУ) на юге провинции Хасака, без указания конкретного места нападения и точного описания обстоятельств.

Немногим ранее в тот же день стало известно, что коалиция с США направляет дополнительные силы на юг Хасаки и в провинцию Дейр-эз-Зор. Возможно, под удар могли попасть переброшенные силы — однако было ли нападение, на данный момент неизвестно.

Информацию об атаке подтвердил руководитель так называемой «Курдской электронной обсерватории» Бозан Карао, который следит за событиями в Сирии из австрийского Зальцбурга. В качестве источника он указал «координационный штаб вооруженных сил (коалиции США и курдских вооруженных группировок)».

Вскоре появилась дополнительная информация — тело погибшего было доставлено на военную базу США «Аш-Шаддади», после чего было на вертолете переброшено на одну из американских баз в северном Ираке.

При этом к середине следующего дня (6 апреля) официальные информационные источники коалиции США в Сирии, как и американские СМИ, ничего не сообщают о новых потерях. Сообщения об этом появились только в арабоязычных СМИ и социальных сетях.

Известно, что Пентагон годами использует различные методы, чтобы скрывать потери США в ходе многочисленных компаний на Ближнем Востоке. Они были отработаны еще в ходе отработаны еще в ходе масштабных вторжений в Афганистане и Ираке, когда погибло несколько тысяч американцев. Гибель военнослужащих не только скрывалась годами, но и легендировалась «виртуальными потерями» — гибель в мелких инцидентах от восточной Сирии до Афганистана позволяла «не расстраивать» американскую публику сообщениями о крупных инцидентах. До сих пор более 70% потерь по всему миру относятся к «небоевым».

Свежим примером в этом отношении стал ракетный удар иранского Корпуса стражей Исламской Революции по авиабазе США «Айн аль-Асад» в Ираке 8 января 2020 года — несмотря на значительные разрушения, ни Белый дом, ни Пентагон так и не признали свои потери, ограничившись сообщениями о «контуженных военнослужащих».

Многочисленные свидетельства того, что количество пострадавших при ударе гораздо выше, в американском военном ведомстве просто проигнорировали.

Неожиданная гибель американского военного в Сирии может относиться к категории «виртуальных потерь». Авторы Telegram-канала «Рыбарь» (@rybar) отметили, что источники сообщений нельзя считать надежными.

ДОПОЛНЕНИЕ: уже после публикации заметки курдский «Информационный центр Рожавы» (RIC) заявил, что сообщения о гибели американского военнослужащего при нападении в Хасаке являются ложными. Об этом RIC заявил официальный представитель коалиции США майор Майлз Кэггинс. На странице представителя коалиции такая информация не публиковалась.

Reports circulating on social media that a US service member with the international @coalition against ISIS has been killed in the south Hasekah countryside are false, @OIRSpox confirms to @RojavaIC. pic.twitter.com/74gjWZLnEA