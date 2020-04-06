В Совфеде объяснили, почему даже коронавирус не остановит «Северный поток — 2»

От COVID-19 потребность в газе в зимний период в Европе не уменьшится, а скорее наоборот увеличится. Об это в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Приближение «Академика Черского»

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», рассматривавшееся для достройки газопровода «Северный поток — 2», продолжает путь на север в направлении Европы. Корабль направляется в испанский порт Лас-Пальмас. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Vesselfinder и Marine Traffic.

Порт располагается на территории Канарских островов, «Академик Черский» должен прибыть туда предположительно 18 апреля. Судно вышло из Находки 10 февраля и находится в пути уже 56 дней. Трубоукладчик при этом постоянно меняет пункт назначения.

В декабре 2019 года министр энергетики Российской Федерации Александр Новак рассказал, что использование «Академика Черского» — это один из вариантов достройки «Северного потока — 2». При этом он обратил внимание, что потребуется некоторое время на дополнительную подготовку корабля.

Нужда Европы в «Северном потоке»

Отвечая на вопрос о том, почему даже пандемия нового типа коронавируса не может остановить строительство «Северного потока — 2», сенатор Олег Морозов заметил, что от COVID-19 потребность в газе в зимний период не уменьшится, а скорее наоборот увеличится.

«Домохозяйства, вероятно, будут нуждаться в большем количестве газа, нежели сегодня. Особенно с учетом того, что многие будут проводить время дома. Но дело даже не в этом. Газ — это стратегически важный продукт, без которого современная экономика, в том числе европейская, не может жить. Как, собственно, мы и говорили, никакие санкции в итоге не помешают нам довести «Северный поток — 2» до логического завершения. Потребитель есть, и он от этого газа не откажется. У этого проекта есть будущее, и оно абсолютно позитивное. Это вопрос времени», — пояснил Олег Морозов.

Как отметил политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик, работы по строительству «Северного потока — 2» крайне важны для внешнеэкономических связей РФ и стран Европы, в первую очередь, Германии. Очевидно, что, несмотря на санкционное давление со стороны США, газопровод по дну Балтийского моря будет построен и введен в эксплуатацию.

«Приход судна, способного этому помочь, в акваторию Балтийского моря ускорит работы по созданию газопровода. Экономический кризис в современном мире затронул и глобальный рынок энергетических ресурсов. В данной ситуации важность введения в эксплуатацию нового газопровода после его постройки существенно возрастает. «Северный поток — 2» и ранее был нужен и важен — а теперь, пожалуй, вдвойне», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.