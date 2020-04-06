Песков назвал чрезмерной мерой закрытие границ регионов

Москва, 6 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал закрытие административных границ регионов чрезмерной мерой, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Какие-то меры (в регионах) чрезмерные, как закрытие границ в некоторых регионах», — сказал представитель Кремля.

Он также напомнил, что премьер раскритиковал действия региональных властей. По его словам, «федеральный центр уже внес определенные коррективы».

«Особенно было обращено внимание регионов на недопустимость разрыва транспортных цепочек, недопустимость воспрепятствования грузовым перевозкам», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

При этом Песков указал, что регионы наделены полномочиями по определению степени самоизоляции, которая им необходима для борьбы с распространением инфекции. В связи с этим, отметил чиновник, главы регионов «на свое усмотрение и руководствуюсь своим собственным анализом, принимают эти меры в координации все-таки с федеральными властями».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал решение ряда губернаторов, которые ввели ограничение на перемещение людей и транспорта. Он призвал главы регионов принимать адекватные меры.