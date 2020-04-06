Бретон заявил, что коллапс экономики одной из стран ЕС приведет к краху всей Европы

Москва, 6 апреля. Падение экономики одной из европейских стран спровоцирует экономический крах во всей Европе. Об этом сказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«[Принцип] «каждый сам за себя» не сработает, потому что мы полностью интегрированная экономика в рамках Европейского Союза», — сказал Тьерри Бретон в эфире телеканала LCI.

По его словам, ни одна страна «не может позволить себе финансировать планы восстановления в одиночку».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что остановить новую коронавирусную инфекцию невозможно, можно лишь замедлить ее распространение. С ее точки зрения, для этого «потребуется замедление экономической жизни Евросоюза». Еврокомиссия заявила о готовности дать разрешение странам ЕС напрямую поддерживать банки в том случае, если у них возникнут проблемы с ликвидностью.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что побороть пандемию COVID-19 можно только общими усилиями стран всего мира. Именно поэтому политика санкций и международного давления в отношении тех или иных государств сегодня является пагубной.