Самоизоляция заставила россиян по-другому смотреть на доставщиков еды

Сегодня большинство россиян остаются дома для того, чтобы защитить себя и своих близких от угрозы заражения коронавирусом. В течение последнего месяца компании и организации одна за другой перевели своих сотрудников на режим онлайн-работы с целью не допустить увеличения количества инфицированных.

Однако есть те, кто даже в таких экстремальных условиях не может оставить свою службу ни под каким предлогом, потому что от их работы как раз и зависит, насколько комфортной будет жизнь людей на самоизоляции. В их числе — курьеры.

В своем повторном обращении к нации по поводу эпидемии президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех, кто в эти дни продолжает работать, несмотря ни на что.

«Свой долг в эти дни выполняют и сотрудники других сфер, жизненно важных для страны и общества. Хотел бы также искренне поблагодарить вас — вас всех, без исключения», — подчеркнул президент.

Действительно, курьерская доставка еды в сложившихся условиях приобрела просто жизненно важное значение. Страшно предположить, что могло бы произойти, не будь у людей возможности заказать продукты и готовые блюда на дом. Самоотверженность доставщиков, которые теперь работают вдвое, а то и втрое, больше обычного, заставляет по-другому посмотреть на их работу.

Возможно, большая часть дней самоизоляции еще впереди, но за то непродолжительное время, которое россияне уже провели дома, в обществе поменялось отношение к работникам курьерской доставки. Сложившиеся условия доказали, что эта профессия востребована и необходима, особенно в таких экстремальных условиях, как эпидемия коронавируса.

Теперь все, кто раньше подвергал курьеров оскорблениям или просто высмеивал и подтрунивал над ними в социальных сетях, сами же пользуются этими услугами и наверняка хотят взять обратно свои слова об их ненужности и никчемности. В условиях коронавируса доставщики еды стали для многих настоящими спасителями. Мы больше не смеемся вслед парню в желтом или девушке в зеленом — мы ждем, когда они позвонят в нашу дверь.

В своем обращении к россиянам президент особо подчеркнул, что победить эпидемию можно только общими усилиями всех граждан России. Именно поэтому Путин призвал каждого заботиться о своем здоровье и с пониманием отнестись к новым мерам противодействия распространению коронавируса.

Первое обращение президента по поводу эпидемии состоялось 25 марта и было посвящено новым мерам поддержки населения. Озвученные инициативы уже легли в основу соответствующих поручений Путина. Так, малый и средний бизнес освобожден от уплаты налогов, за исключением НДС, на полгода; граждане, чей доход сократился на 30% и более, получат отсрочки по потребительским и ипотечным кредитам; семьи, имеющие право на маткапитал, с апреля будут получать по пять тысяч на каждого ребенка до трех лет; максимальный размер пособия по безработице и минимальная выплата по больничному листу приравнены к МРОТ и составляют теперь свыше 12 тысяч рублей.