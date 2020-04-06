Мишустин запретил отключать коммунальные услуги должникам за ЖКУ

Москва, 6 апреля. Коммунальные услуги за долги отключать россиянам временно не будут, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на видеозаседании президиума Координационного совета по противодействию распространения коронавируса

Кроме того, правительство запретит начисление пени за просрочку по оплате ЖКУ. Мишустин подчеркнул, что временный мораторий будет действовать в отношении всех жителей РФ, независимо от их доходов.

Ранее, кабмин запретил отключать коммунальные услуги и электроэнергию малым и средним предприятиям за неуплату счетов и разрешил погашать задолженности в рассрочку без начисления штрафов. Помимо этого, кабмин запретил отключать МСП от коммунальных услуг, даже если они не смогут вовремя за них платить.

В качестве еще одной меры поддержки были приняты поправки о кредитных каникулах по ипотечным и потребительским кредитам гражданам, ИП и субъектам малого и среднего предпринимательства, чей доход снизился на 30% и более из-за коронавируса. Помимо этого, для МСП предусматривается предоставление отсрочки по налогам, кроме НДС, а для микропредприятий — отсрочка по страховым взносам.