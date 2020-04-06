Госдума может проверить публикации Навального вслед за «Медузой»

Либеральные СМИ, открыто пропагандирующие антигосударственную повестку в России, попали в поле зрения комиссии Государственной думы по расследованию иностранного вмешательства из-за фейковых публикаций о якобы дефиците аппаратов ИВЛ в российских больницах. Не исключено, что в списке таких изданий в скором будущем могут оказаться Алексей Навальный и его соратники.

Многие лояльные оппозиционерам СМИ на фоне событий, связанных с коронавирусом, продолжают распространять недостоверную информацию о «необеспеченности» больниц в России необходимым для борьбы с инфекцией оборудованием и средствами защиты. Подобного рода публикации являются прямым нарушением уголовного законодательства, что предполагает весьма серьезное наказание.

Опасная инфекция фейков

В конце марта текущего года Государственная дума внесла в Уголовный кодекс РФ новую статью, предусматривающую сроки до пяти лет за публикацию ложной информации об эпидемиях и стихийных бедствиях.

По словам главы комиссии нижней палаты парламента по расследованию фактов иностранного вмешательства Василия Пискарева, некоторые средства массовой информации публикуют неподтвержденные данные о том, что в нашей стране существует дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких, что не соответствует действительности. В списке таких изданий оказались «Радио Свобода», «Медуза», «Настоящее время» и «МБХ медиа».

«Распространяются также не соответствующие действительности публикации о работе российских врачей в Италии, о действиях правоохранительных органов в отдельных регионах в условиях эпидемии», — добавил руководитель думской комиссии.

Пискарев подчеркнул, что публикации указанных изданий будут детально изучены на заседании, которое пройдет в удаленном режиме. Кроме того, он отметил, что «распространение фейков, которые сеют панику или страх, также в каком-то смысле является опасной инфекцией», которой необходимо противодействовать.

Вентиляционное «искусство» Навального

Примечательно, что новость о грядущей проверке публикаций либеральных СМИ совпала с выходом очередного видеоролика главы признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального, в котором блогер на грани эмоций рассказывал своим зрителям и подписчикам о придуманном им «предательстве» властей.

Главный «антикоррупционер» страны в очередной раз безосновательно обвинил российское руководство якобы во лжи относительно реальной ситуации с коронавирусом, а также продолжил тиражируемую его же соратниками тему «нехватки» в больницах не только медицинских масок и средств защиты, но и аппаратов ИВЛ. Особенно Навального расстроила новость об отправке Россией помощи для Соединенных Штатов.

По мнению главы ФБК, это и есть «предательство», ведь даже в московских медучреждениях, по его словам, таких аппаратов катастрофически не хватает и власти «отняли их у наших врачей».

«Этот аппарат ИВЛ утащили у какого-то человека, который задыхается здесь и сейчас. В Москве, в Сыктывкаре, во всей остальной России людям не хватает этих аппаратов ИВЛ. И мы знаем, что по всему миру не хватает. Это, собственно говоря, главное знание, и главная проблема коронавируса заключается в том, что, когда много людей заболеет, большому количеству людей понадобятся аппараты ИВЛ, и кому они не достанутся — они умрут», — утверждает Навальный.

Блогер также с уверенностью добавил, что ни в одной больнице — ни в региональных, ни даже в московских — не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, и поэтому, если случится всплеск заболевания, то «будет кто-то лежать и умирать».

Альянс распространителей паники

Стоит отметить, что тему нехватки оборудования и средств защиты в российских больницах уже давно и активно продвигает в информационном пространстве соратница Алексея Навального — глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Ее деятельностью уже заинтересовались правоохранительные органы после обращения Федерального агентства новостей с просьбой проверить публикации Васильевой на предмет распространения фейков о коронавирусе.

Однако возможность административной и даже уголовной ответственности, по всей видимости, главу профсоюза не пугает, и она, искажая реальные факты и продолжая информационные вбросы, гордо собирает деньги якобы на покупку медицинским работникам по всей стране средств индивидуальной защиты. Но публиковать подробные отчеты о расходовании получаемых от россиян денег Васильева не спешит, что вызывает обоснованные подозрения, а сам «Альянс врачей» может оказаться лишь очередным «тайным» источником финансирования деятельности ФБК Алексея Навального.

Учитывая масштабы волны распространяемых главой «антикоррупционного» фонда и его ближайшим окружением фейковых утверждений о ситуации с коронавирусом и работе врачей в России, нельзя исключать, что в скором времени подрывную деятельность Навального и его команды могут проверить не только правоохранительные органы, но и комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства.