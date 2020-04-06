В оперативном штабе назвали регионы, где выявлены новые случаи коронавируса

Москва, 6 апреля. За сутки в России были зарегистрированы 954 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 49 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В сообщении отмечается, что Москва по-прежнему занимает первое место по количеству инфицированных — 591 пациент, за ней следуют Подмосковье — 82 человека, Петербург — 35, Республика Коми — 31, Республика Татарстан — 16 и Кубань — 11 зараженных.

По десять новых случаев заражения зафиксировано в Ивановской, Тульской и Вологодской областях. По девять зараженных коронавирусом обнаружены в Воронежской и Нижегородской областях, а также Ставропольском крае и Республике Марий Эл.

За ними идут Липецкая и Тамбовская области, а также Республика Бурятия, где были выявлены по восемь случаев заражения за последние сутки. В Волгоградской области — семь случаев. По шесть случаев выявлены в Архангельской области и Республике Адыгея. Пятерых инфицированных нашли в Брянской, Рязанской, Ленинградской и Пензенской областях, а также в Республике Дагестан и Алтайском крае.

«В Мурманской области, Республике Северная Осетия, Красноярском крае, Иркутской, Владимирской, Тверской, Новгородской, Оренбургской, Кемеровской областях, Республике Карелия, Чувашской Республике, Республике Хакасия – по два случая заражения», — говорится в сообщении.

По одному зараженному зарегистрировано в Калужской, Костромской, Орловской, Смоленской, Псковской, Ульяновской областях, а также в Чеченской Республике, Республике Мордовия и Республике Крым.

На сегодняшний момент медики диагностировали наличие коронавируса у 6343 из 80 регионов России. Отмечается, что 406 человек успешно побороли заболевание.