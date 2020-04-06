Светлана Лобода показала страстные поцелуи с продюсером Крапивиной

Москва, 6 апреля. Певица Светлана Лобода разместила в своей социальной сети серию фотографий, на которых она изображена целующейся с музыкальным продюсером Нателлой Крапивиной. Она опубликовала пост в Instagram.

При этом Лобода опубликовала снимки после того, как те же изображения были выложены в Сети инсайдерами. Ранее в Интернете появились фотографии, на которых Лобода и Крапивина, по данным СМИ, «то сливаются в нежном поцелуе, то сжимают друг друга в страстных объятиях».

Поклонницы певицы, опубликовавшей в Сети откровенные снимки, считают, что этой публикацией их любимица фактически осуществила каминг-аут. Это означает, что она добровольно и открыто признала свою принадлежность к нетрадиционной сексуальной ориентации.

При этом, как пишут журналисты, тема отношений Лободы с Крапивиной не нова. До конца осени 2019 года музыкальный продюсер была у исполнительницы концертным директором.

Ранее сообщалось, что Лобода не дает скучать своим поклонникам на карантине и часто делится кадрами своей жизни на самоизоляции. Звезда решила кардинально сменить образ. Лобода опубликовала в Instagram новую фотографию. На снимке знаменитость предстала в новом образе — 37-летняя певица отказалась от привычной челки и отрастила волосы. Кроме того, Лобода сменила цвет волос, из блондинки певица перекрасилась в натуральный светло-русый оттенок.

Перемены во внешнем виде певицы оценили ее звездные коллеги. Яна Рудковская и Игорь Крутой оставили восхищенные комментарии под фото. Продюсер звезды Нателла Крапивина также не прошла мимо новой публикации.