Илана Юрьева из «Уральских пельменей» пожалела об уходе Юлии Михалковой

Москва, 6 апреля. Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева выразила сожаление по поводу ухода из коллектива Юлии Михалковой.

Юрьева отметила, что после того, как Михалкова покинула программу, в творчестве «Пельменей» не возникло каких-либо кардинальных изменений, однако она все равно сожалеет об этом.

«Число женских номеров осталось прежним. Но мне жалко, что Юля ушла. Мы очень хорошо с ней общались, болтали, обсуждали моду, ведь Ксюха (Ксения Корнева, другая участница шоу. – Прим.ФАН) почти не интересуется фэшн-новинками. Конкуренции между нами никогда не было», — поделилась Юрьева.

Актриса также добавила, что в коллективе «Уральских пельменей» отличная атмосфера, коллеги поддерживают друг друга, а администраторы стараются составить удобный гастрольный график.

Михалкова также уверяла общественность, что не конфликтовала с другими артистами, однако истинные причины до сих пор так и не огласила.

Ранее бывшая участница «Уральских пельменей» опровергла данные о своем переезде в США. Слухи появились после того, как Михалкова уехала в Майами, чтобы написать книгу «о мужчинах, женщинах и своих приключениях». Позже артистка отметила, что не намерена навсегда покинуть Россию, передает телеканал «360».