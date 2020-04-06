В НИИ Склифосовского заявили, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве еще не наступил

Москва, 6 апреля. Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией еще не наступил в Москве, считает директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

«Судя по тому, что было выступление президента РФ, и ограничительные меры продлили до конца апреля, то, видимо, пик еще не наступил», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее в понедельник сообщилось, что за минувшие сутки в России зафиксировали 954 случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, всего заболевших COVID-19 в стране — 6343, напомнил «Царьград».

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе принял решение продлить режим самоизоляции до конца апреля с сохранением заработной платы. В российской столице режим самоизоляции веден для горожан всех возрастов. Покидать квартиру можно только в нескольких случаях: для обращения за экстренной медицинской помощью, поездки на работу, покупок в ближайшем магазине и аптеке. Также выйти из дома можно, чтобы вынести мусор и выгулять домашних животных, но не более чем на 100 метров от места проживания, указала «Вечерняя Москва».

Китайские власти обвинили США в причастности к созданию коронавирусной инфекции. Некоторые эксперты сходятся во мнении с Пекином, в частности, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что вирус был создан в одной из лабораторий Пентагона в 2015 году.